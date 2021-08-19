نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو: ما حدث أمام بيتيس المسؤول عنه الحكم ثم أنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في لقاء تلفزيوني مطول مع قناة نادي روما عن المباريات الخاصة بالموسم التحضيري لفريق روما، ومدى رضاه عن الصفقات الوافدة للفريق.

مورينيو عن الموسم التحضيري

عبر جوزيه عن سعادته بالموسم التحضيري له مع روما وأنه يفكر في الفوز مباراة تلو الأخرى ولا يريد أن يسبق الأحداث، ولكنه عبر عن غضبه من حكم مباراة روما ضد ريال بيتيس الإسباني، وذلك بسبب مساعدة الحكم على زيادة أجواء التوتر بين اللاعبين.

وصرح قائلاً: “في رأيي الخاص الحكم هو أول شخص مسؤول وأنا الثاني، لأنني لا أستطيع أن أكون الشخص الذي أثار ما حدث بعد ذلك، أكرر أتحمل جزء من المسؤولية، ولكن أعتقد أن الحكم حين عاد للمنزل سأل نفسه: ماذا فعلت في مباراة ودية جيدة حتى تنتهي بتلك الطريقة؟”.

مورينيو عن صفقات الفريق

أعرب جوزيه عن سعادته بالخيارات المتاحة لديه في الفريق والوافدين الجدد، حيث يرى أن سوق الانتقالات هذا الموسم صعب للغاية بسبب تداعيات كورونا وأن الأندية لا تمتلك الأموال، وصرح أنه سعيد بوصول تامي أبراهام من تشيلسي لأنه سوف يضيف قوة وتأثير كبير لخط هجوم النادي الإيطالي.

وعن تامي صرح قائلاً: “أنتظر وشاهد، أقول ذلك بثقة تامة، لأنني أعرف اللاعب جيداً منذ أن كان صبياً، فا قد كان يلعبي معي حينما كان يبلغ من العمر 14 و15 عاماً، أثناء فترتي في نادي تشيلسي، وأنا أعرفة جيداً كلاعب وكشخص، وأعلم جيداً إنه غادر الدوري الإنجليزي من أجل المزيد من النجاح ولأن لديه طموح كبير، وأتطلع لأن أرى من الكثير”.

شاهد الجزء الأول للقاء مورينيو مع قناة نادي روما (مترجمة)

شاهد الجزء الثاني لمقابلة مورينيو مع قناة نادي روما (مترجمة)

مورينيو عن تدريبات الفريق

أكد مورينيو عن تحمسه وحبة للتحدي المتمثل في تدريب لاعبي روما، ووضح المدرب البرتغالي أن لاعبي الفريق أيضاً متحمسين وأعجبوا بطريقة تنظيم جلسات التدريب، وقال: “كل ما أريده من اللاعبين هو التدرب بكثافة عالية، لأن هذة هى فلسفتنا والطريقة التي تعكس مدى فهمنا لتلك اللعبة”.