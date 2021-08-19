نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب العالم مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست ضمن مباريات الدوري الفرنسي الممتاز، وينتظر الجميع ظهور ليونيل ميسي بقميص النادي الفرنسي لأول مرة، ويدخل الفريق المباراة بروح معنوية مرتفعة عقب الفوز في المباراة الماضية على ستراسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد المباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

تأتي مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست يوم الجمعة الموافق 20/8/2021م، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تكون المباراة على ملعب نادي بريست (Stade Francis-Le Blé)، في الجولة الثالثة لمباريات ليغ 1 بتعليق صوتي للمعلق حسن العيدروس.

موعد المباراة بتوقيت الدول العربية

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

القناة الناقلة لمباراة باريس ضد بريست

سوف تقوم قناة beIN Premium HD1 التابعة لشبكة بي إن سبورتس بنقل المباراة، وتنقل المباراة مجاناً قناة TV5 MONDE على قمر النايل سات، وتردد القناة هو: 11900 و الاستقطاب: رأسي.

مستقبل مبابي مع الفريق الباريسي

الجميع يعلم أن نجم منتخب فرنسا يريد الرحيل والإنضمام لصفوف النادي الملكي ريال مدريد، لكن لا تريد إدارة النادي الباريسي التفريط في نجمها الأول بتلك السهولة، على الرغم من إنتهاء عقدة الموسم القادم، والذي قد يجعله يرحل مجاناً، ويأتي ذلك القرار بسبب أفكار إستثمارية قد تكلف النادي أكبر بكثير من المبلغ المالي الذي قد يكسبه من وراء بيع كيليان.

وحسب تسريبات صحفية لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إدارة باريس قد أخبرت اللاعب كيليان مبابي أنها لن تقوم بالسماح له بالرحيل عن صفوف النادي مهما كانت القيمة المادية لرحيلة.

وصرح بوكيتينو مدرب الفريق عن أزمة مبابي قائلاً: “أعلم أن هناك الكثير من الاشاعات حول مستقبل كيليان، ولكن هو لديه عام إضافي مع النادي، ونحن نسعى للتحسن ونريد أن نثبت جودتنا هذا الموسم، ومبابي سعيد بالتواجد والعمل معنا”.

والجدير بالذكر أن جمهور الفريق الباريسي قابل كيليان مبابي بصفرات الأستهجان في مباراة الفريق الماضية أمام نادي ستراسبورغ، والتي أنتهت بفوز باريس بأربعة أهداف مقابل هدفين.