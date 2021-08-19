نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحل نادي يوفنتوس ضيفاً على أودينيزي في أولى مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2021/2022م، وينتظر الجميع أداء كريستيانو رونالدو بعد الحديث كثيراً في الصحافة عن مستقبله، والذي أزعج النجم البرتغالي وأصدر بيان رسمي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي

سوف تقام مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي يوم الأحد الموافق 22/8 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وسيحل رجال المدرب الإيطالي أليغري مدرب السيدة العجوز ضيوفاً على أودينيزي في ملعب فريولي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي

أنتهت حقوق شبكة بي إن سبورتس لنقل الدوري الإيطالي وبذلك لا يوجد قناة سوف تغطي بطولة سيريا أي في الشرق الأوسط، والحل هو اللجوء للقنوات الأجنبية.

وقد أعلنت الرابطة الخاصة بالدوري الإيطالي عن أنها سوف تقوم عبر منصة يوتيوب ببث 5 مباريات من الدوري في كل جولة، ولكن لم تعلن الرابطة عن أسامي المباريات التي سوف تذيعها.

مستقبل كريستيانو رونالدو مع السيدة العجوز

غضب رونالدو من الشائعات التي تدور حول مستقبلة مع يوفنتوس، وقد أصدر بيان رسمي يعبر فيه عن استياءة من تلك الاشاعات ويطلب المزيد من الاحترام له كلاعب ولمسيرته كمحترف، وأكد النجم البرتغالي أنه يركز فقط على مسيرته المهنية ولا يركز على ما يقال عنه في وسائل الإعلام.

وجاء نص بيان رونالدو كالأتي:

“كل من يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء ما قيل وكُتب مؤخرا لابد لي من تحديد موقفي. هناك حالة من عدم الاحترام لي كشخص وكلاعب بسبب الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، وهي عدم احترام لجميع الأندية التي ذكرت في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها. لقد كتبت قصتي مع ريال مدريد وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام من خلال الجوائز والألقاب التي فزت بها، وكل شيء مسجل في المتحف بملعب سانتياغو برنابيو، وكذلك في أذهان كل مشجع للنادي، وأتذكر أنه في تلك السنوات التسع التي قضيتها هناك، كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام للجماهير والنادي أحتفظ بها حتى يومنا هذا، وأعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيحتفظون بي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي أيضا. بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في بعض الدوريات المختلفة، مع عدم محاولة للبحث عن الحقيقة. كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها وأي شيء آخر مجرد كلام”.

مانويل لوكاتيلي إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس عن التعاقد مع لاعب الوسط الفائز ببطولة اليورو مع منتخب ايطاليا مانويل لوكاتيلي، وجاءت الصفقة بعد نجاح اليوفي من التوصل لإتفاق مع نادي ساسلو بقدوم اللاعب على سبيل الإعارة.