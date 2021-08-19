نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد نادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي لمواجهة نادي ليفانتي ضمن إطار بطولة الدوري الأسباني الممتاز (لا ليغا)، ويدخل النادي الملكي المباراة بروح معنوية مرتفعة عقب الفوز على ألافيس في مباراة الليغا الافتتاحية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

موعد المباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

تأتي مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي يوم الأحد الموافق 22/8/2021م، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الملكي للفوز بمباراة ثاني جولات الدوري الأسباني وحصد النقاط والابتعاد خطوة بخطوة في جدول الدوري واستغلال رحيل ميسي عن الغريم برشلونة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ليفانتي

كورتوا

ألابا – ناتشو – ميلياتو – فاسكيز

فالفيردي – كاسيميرو – مودريتش

بيل – بنزيما – هازارد

موعد المباراة بتوقيت الدول العربية

الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت المغرب.

الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.

الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

قررت شبكة بي إن سبورتس أن تكون قناة beIN Sports HD 1 تنقل مباريات الليجا ومباراة ريال مدريد ضد ليفانتي حصرياً لموسم 2021/2022م.

تجهيزات الفريق لمباراة ليفانتي

خاض الفريق ثاني تدريباته هذا الأسبوع على أرضية ملعب سيوداد ريال مدريد إستعداداً لمواجهة نادي ليفانتي، وتدرب الجميع عدا ميندي، مارسيلو، كروس، ثيبايوس فا مازالوا يواصلون برنامجهم التأهيلي للعودة للعب مرة أخرى.

بدأ الفريق التدريب بالإستعداد بدنياً في الصالة الرياضية الخاصة بالنادي، ثم التمرين بقيادة كارلو أنشيلوتي على بعض الجمل التكتيكية، ثم اللعب تقسيمة صغيرة.

الجدير بالذكر أن المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز تدرب منفرداً في الصالة الرياضية وعلى العشب تأهيلاً لعودته، بينما تدرب كلاً من المهاجم الفرنسي بنزيما واللاعب الأسباني أسينسيو والمدافع خيسوس فاييخو تدريب خاص على اختبارات المقاومة البدنية.

مبابي إلى ريال مدريد

ما زال النادي الملكي يطمح في قدوم نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ولكن من الواضح أن إدارة النادي الباريسي غير مستعدة عن التضحية بنجم الفريق هذا الموسم.

وقد صرح مدرب فريق عاصمة النور باريس السيد بوكيتينو اليوم في مؤتمر الصحفي قائلاً: هناك الكثير من الإشاعات حول مبابي أغلبعا غير صحيح، وحتى لو لم يجدد هذا الموسم، فا هو لاعب لدينا ونحن سعداء بوجوده ضمن صفوف الفريق.