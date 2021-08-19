انت الان تتابع تفاصيل خبر بالمجان.. الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع ثنائي الأهلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يخطط مسؤولي نادي الإسماعيلي للتعاقد مع الثنائي المعار زياد طارق وأحمد العش لاعبي النادي الأهلي المصري بالمجان، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لا سيما بعدما نال الثنائي استحسان المدير الفني للنادي الإسماعيلي إيهاب جلال، وذلك بعد أن أدوا بطريقة جيدة في التدريبات الجماعية.

ويلعب زياد طارق تحت رأس الحربة بينما يلعب أحمد العش في مركز قلب الدفاع حيث لم يحسم الأهلي حتى الآن موقفهما من العودة أو الرحيل سواء مجانًا أو تسويقهما، وكان الثنائي قد تم إعارتهم للإسماعيلي في يناير الماضي كخطوة من مسؤولي القلعة الحمراء لدعم الدراويش في الدور الأول، بعد النتائج السلبية التي حققها، والتي كان من الممكن أن تأتي به إلى القسم الثاني، قبل أن يستطيع الإسماعيلي تحسين نتائجه في الدور الثاني بالدوري.

سبب عدم مشاركة الثنائي مع الإسماعيلي

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يرفضون منح الفرصة للثنائي من أجل عدم لفت الأنظار من قبل النادي الأهلي، وبعدها يفكرون في استعادة الثنائي في حالة ظهورهم بصورة جيدة، وذلك سيفسد مخطط الإسماعيلي بضم الثنائي مجانًا، ولذلك قرر الإسماعيلي عدم منحهم الفرصة حتى يتمكن من ضمهم بالمجان.

والأهلي يملك عدد كبير من اللاعبين المعارين إلى أندية الدوري الممتاز، ولم يحسم مصيرهم حتى الآن سواء بالتسويق أو قيدهم في القائمة أو رفع اسمه من القائمة ورحيليهم مجانًا، وذلك ما ستوضحه الأيام المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.