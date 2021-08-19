حكم نهائي من المحكمة بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه

أكد وكيل اللاعبين المعروف وليد عبد الهادي أنه نجح في الحصول على حكم قضائي ضد “محمد الشناوي” حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بتغريمه مليون و650 ألف جنيه، وتسأل العديد من مشجعي المارد الأحمر وعشاق اللاعب الخلوق حارس المنتخب المصري عن سبب ذلك والذي أوضحة وكيل اللاعبين من خلال تصريحات إعلامية هامة.

المحكمة تُغرم محمد الشناوي مليون 650 ألف جنيه

أوضح “عبد الهادي” من خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الشمس عبر برنامج ” ملعب البلدوزر”، نه كان مع اللاعب الشناوي عندما خرج من ناشئي الأهلي وانتقل إلى نادي طلائع الجيش ثم إلى نادي حرس الحدود لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وبعدها انتقل الحارس إلى نادي بتروجيت ثم في النهاية عاد إلى المارد الأحمر بيته السابق، مؤكداً أنه من نقل اللاعب من بتروجيت إلى الأهلي، ويوجد عقد يؤكد توسطي في انتقال اللاعب متضمناً القيمة المالية المستحقة له مشيراً أن الأهلي دائماً ينفذ عقوده.

وأضاف وكيل اللاعبين عبر الفضائية السابقة أن حارس المرمى رفض منحه العمولة المنصوص عليها في العقد المبرم، وأنه قد تحدث مع مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن “سيد عبد الحفيظ”، ولكنه أخبره أنه عليه السير في الإجراءات التي يريدها، وأنه قام برفع قضية في المحكمة وحصل على حكم قضائي على اللاعب ” محمد الشناوي“، وتم الاستئناف على الحكم ولكنه تم رفض الاستئناف وحصل على حكم نهائي ضد حارس المرمى بتغريمه مليون و650 الف جنيه، وانه سوف يحصل على إذن قضائي من المحكمة من اجل تنفيذ الحكم سواء من أموال اللاعب في البنك أو من خلال راتبه في النادي.

وأكد عبد الهادي أنه كان لا يتمنى أن تصل الأمور بينه وبين اللاعب إلى تلك الدرجة، موضحاً أن الشناوي يأخذ الأمور بمحمل العند ولا يعرف سبب ذلك، مؤكداً أنه عمل معه لمدة 8 سنوات عمل فيها فيها بكل واجتهد كثيراً مع اللاعب، مؤكداً أن تحدث مع سيد عبد الحفيظ ونه جلس مع اللاعب الشناوي والذي أكد له أنه مستمر في القضية.