برشلونة يحجب الرقم 10 بعد رحيل ميسي
كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة قرر حجب القميص رقم 10 الذي كان يرتديه قائد الفريق السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقالت الصحيفة: إن برشلونة قرر ألا يرتدي أي لاعب هذا القميص خلال الموسم الجديد.
يذكر أن ليونيل ميسي ارتدى قميص البلوغرانا رقم 10 على مدار 13 عاما منذ أن تركه البرازيلي رونالدينيو، وذلك قبل أن يرحل عن صفوف برشلونة خلال الأسبوع الماضي، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
وكان هناك أنباء بشأن عرض برشلونة القميص رقم 10 على البرازيلي فيليبي كوتينيو، بيد أن الصحيفة الكتالونية، أكدت أن القميص رقم 10 لن يرتديه البرازيلي حتى لو قرر البقاء مع الفريق.
وأوضحت "سبورت" أن لوائح الليغا لا تسمح بحجب قميص برقم محدد لذلك، فإن الرقم (10) سيظل ثابتا في برشلونة، لكن ليس هذا الموسم، أو على الأقل إذا لم يكن ذلك اضطراريا.
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