موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة 2021/08/20 والتشكيل المتوقع || بيريرا على رأس تشكيلة الزعيم

يستقبل أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بالرياض، موعد مباراة الهلال والتعاون في أطار الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، تنطلق صفارة حكم اللقاء في الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المرمة، وتنقل المباراة عبر قناة ssc sd 1، قبل هذا اللقاء الزعيم الهلالي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، من فوزه في الجولة الأولى على فريق الطائي بهدف دون رد، وينتظر أن يشهد اللقاء الظهور الأول للاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، بعد أن تم تسجيله في قائمة الفريق، يدخل الهلال اللقاء برغبة الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة، بعد أن قدم مستوى ضعيف في اللقاء الأول أمام الطائي رغم الفوز، وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريق أمام التعاون في المباراة.

التشكيل المتوقع للهلال أمام التعاون اليوم في الدوري

حراسة المرمى :- عبد الله المعيوف.

خط الدفاع :- جيانج هيون سو، ياسر الشهراني، محمد البريك، علي آل بليهي.

خط الوسط :- بيريرا، سالم الدوسري، سلمان الفرج، كويلار.

خط الهجوم :- بافاميتي ، كاريو.

أما المنافس للهلال في اللقاء فريق التعاون السعودي فيعلم صعوبة اللقاء، خاصة أن المنافس الزعيم الهلالي بطل النسخة الماضية المدجج بالنجوم العالميين، ولكن الفريق يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء ولو بالخروج بنقطة التعادل، وكان الفريق قد تعادل في اللقاء الأول له في الدوري، ويحتل التعاون المركز السادس في الجدول قبل اللقاء برصيد نقطة واحدة، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق التعاون السعودي في لقاءه أمام الهلال.

التشكيل المتوقع للتعاون أمام الهلال اليوم في الدوري

حراسة المرمى :- كاسيو أنجوش.

خط الدفاع :- يزيد البكر، سانتوس، نواف الصبحي، كادش.

خط الوسط :- سيدرك أميسي، سميحان النابت، محمد أبوسبعان، ساندرو، فهد الرشيدي

خط الهجوم :- ليندر تاوامبا.

موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي بصورة حصرية عبر قنوات ssc الجديدة، ومباراة الهلال والتعاون سوف تنقل عبر قناة SSC SD 1 على الرسيفرات العادية، و قناة SSC HD 1 ويعلق على اللقاء المرتقب المعلق فهد العتيبي على القناة فائقة الجودة، والمعلق عبد العزيز السير على القناة العادية.

بطاقة مباراة الهلال والتعاون في الدوري