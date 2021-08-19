نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي ونادي الحزم في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي النادي الأهلي مع فريق الحزم في الجولة الثانية من بطولة دوري محمد بن سلمان حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة خاصة أن الفريق تعادل في مباراته الأولى مع الفيصلي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما على استاد كلية الملك عبدالله وعلى الجانب الآخر تعادل أيضاً نادي الحزم في مباراته بالجولة الأولى التي لعب فيها مع فريق التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق وفي الترتيب الحالي لجدول البطولة يحتل فريق الحزم المركز التاسع بينما يأتي النادي الأهلي في المركز العاشر برصيد نقطة واحدة لكل فريق ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وأخذ نقاط المباراة وعدم التفريط في أي نقطة من بداية الموسم لضمان المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان

سوف يلتقي الفريقان في الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان اليوم الخميس الموافق 19/8/2021 في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة السادسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ويتم لعب المباراة على استاد نادي الحزم ويتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قنوات ssc sports ويكون حكم المباراة الحكم محمد آل إسماعيل، ولعب الفريقان ضد بعضهم في البطولة عشر مباريات فاز الأهلي في سبعة مباريات بينما حقق الحزم الفوز في مباراة واحدة وكان تعادل الفريقين في مبارتين من المباريات التي جمعت بينهم وانضمت الصفقات الجديدة للنادي الأهلي لبعثة الفريق التي سافرت للقاء ولكن لم يتم التأكيد حتي الآن على مشاركة أحد اللاعبين المنضمين إلي الفريق.

تردد قناة ssc sports الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات ssc sports حقوق نقل مباريات الدوري السعودي ويبحث الكثير من عاشقي كرة القدم في السعودية والوطن العربي عن تردد القنوات وسوف نطلعكم في السطور التالية تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدر 6.

التردد عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد عبر القمر الصناعي عرب سات بدر 6