انت الان تتابع تفاصيل خبر على الرغم من رحيله.. ديون ميسي تلاحق برشلونة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بالرغم من رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، إلا أن ديون النادي الكتالوني مازالت تلاحقه بسبب مرتب ميسي المرتفع قبل رحيله، وبرشلونة سيكون عليه تقديم مبلغ طائل لميسي يبلغ قيمته 52 مليون يورو وفقًا لاتفاق بين الطرفين، حيث وافق ميسي على تقسيط جزء من راتبه من أجل تسهيل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي كان النادي يعاني منها.

سبب رحيل ميسي عن برشلونة

وبسبب هذه الأزمة الإقتصادية التي كان يعاني منها النادي خسر برشلونة خدمات لاعب من أفضل لاعبي العالم، وأحد الأعمدة الرئيسية للبرسا، فعلى الرغم من موافقة ميسي على تخفيض المرتب إلى النصف، لكن رابطة الدوري الإسباني رفضت التجديد بسبب وضع حد أقصى لتخفيض الأجور ليرحل ميسي عن صفوف فريقه المفضل.

يملك الآن نادي برشلونة ديون تزيد عن مليار يورو بجانب رواتب تبلغ 617 مليون يورو وتكبد العديد من الخسائر التي وصلت إلى 482 مليون يورو على مدار الفترة الماضية، بحسب ما أعلن رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، وذلك ضمن تداعيات انتشار فيروس كورونا، وإيقاف النشاط الرياضي لعدة أشهر متتالية وحجب الجماهير.

والبرغم من صعوبة الموقف إلى أن نادي برشلونة قادر على تجاوز هذه المحنة، حيث أوضح رئيس النادي قائلًا : “لدينا 5 عروض بشأن الراعي الرسمي لقميص الفريق، لقد جمعنا 525 مليون يورو مع جولدن بفائدة تبلغ قيمتها 1.9% و نستطيع تغيير هذا الوضع.

واختتم رئيس نادي برشلونة لابورتا “نحن مقتنعون أننا اتخذنا القرارات التي تعين علينا اتخاذها، ميسي حزين ولكن رحيله كان شيئ ضروري، لأن المؤسسة فوق الجميع، كنا سنعرض كل شيئ للخطر فالوضع مأساوي”.