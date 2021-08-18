نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة والترددات وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والحزم ، أسبوع واحد مضى على انطلاقة النسخة الجديدة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم 2021 ، والتي تحمل الرقم 46 منذ انطلاقة البطولة فعليًا في عام 1976 ، حيث يستضيف مساء غدًا الخميس، ملعب نادي الحزم في مدينة الرس السعودية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع ناديي الحزم والأهلي ، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الثانية، التي تشهد بالمناسبة إقامة مباراة النصر والفيصلي عقب مواجهة الأهلي.

في السطور التالية، سنتعرف على أهم وآخر الأخبار بشأن لقاء الأهلي والحزم وأبرز المحطات والاستعدادات الخاصة بالفريقين، في الموسم الجديد للبطولة السعودية العريقة.

النادي الأهلي

مع قلعة الكؤوس نستهل تغطيتنا للمباراة التاسعة من الدوري السعودي هذا الموسم، والثانية في الجولة الثانية، بعد لقاء الاتحاد والرائد ، والذي انتهى بفوز عريض أول أمس لـ العميد بثلاثية نظيفة.

بروح البطولة واللقب الرابع في تاريخه، يدخل نادي الأهلي السعودي مواجهة الغد أمام فريق الحزم، ساعيًا إلى تسجيل أولى نقاطه الثلاث في البطولة المحلية السعودية، التي تصنف كونها الأقوى خليجيًا وضمن الأكثر تنافسية على الصعيد القاري أو الآسيوي.

حيثما تعادل الأهلي في أولى مواجهاته هذا الموسم أمام نادي الفيصلي وذلك يوم الجمعة الماضي، بهدف لمثله.

ورغم نتائجه المميزة في بدايات الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين 2020 – 2021 ، إلا أن الإمبراطور لم ينجح في نيل أحد مراكز المقدمة المؤهلة للمسابقات القارية أو الدولية، حيث احتل المرتبة الثامنة برصيد 39 نقطة وصافي -12 هدفًا، بعدما حقق 11 انتصارًا و6 تعادلات ومُني بـ13 هزيمة خلال الجولات الـ30 من عمر المسابقة السعودية.

وخرج الفريق المُلقب أيضًا بين عشاقه ومحبيه بـ معقل الأسود خالي الوفاض في الموسم الماضي من أي بطولات، بعد توديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (الثانية على المستوى المحلي بعد الدوري) من دور الـ16 عقب الخسارة المفاجئة من نادي العين (الذي ودع الدوري السعودي في مشاركته الأولى بها بالموسم الماضي) بثنائية نظيفة.

ويمتلك الفريق المميز بقميصه الأخضر رصيدًا ضخمًا من البطولات، يبلغ 13 لقبًا في كأس خادم الحرمين الشريفين ، و6 ألقاب في كأس السوبر السعودي ، إضافة لـ 3 بطولات في الدوري السعودي ، و5 أخرى في كأس الأمير فيصل بن فهد .

وعلى الصعيد العربي أو الخليجي يحظى نادي الأهلي السعودي بـ 3 ألقاب في كأس الخليج للأندية ، إضافة لبطولة في كأس الاتحاد العربي للأندية أو بطولة كأس العرب للأندية الأبطال .

وحول أخبار الأهلي السعودي فقد وصل لاعبو الفريق والجهاز الفني قبل ساعات إلى مدينة القصيم، لخوض التحضيرات النهائية قبل مواجهة الأهلي والحزم ، والتي يتوقع أن تشهد متابعة جماهيرية على نطاق واسع، نظرًا لما يحظى به الأسود من شعبية جارفة في بلاد الحرمين.

نادي الحزم

في المقابل، يعود نادي الحزم السعودي ، للمشاركة في البطولة السعودية العريقة، بعد غياب لموسم واحد، حيث يسجل الفريق حضوره التاسع، منذ مشاركته الأولى في نسخة 2005/2006 والتي حظي فيها باحتلال المركز السابع.

واستهل حزم الصمود مشواره في الموسم الجديد بالدوري السعودي بالتعادل الإيجابي المثير مع نادي التعاون القوي، بنتيجة (3-3)، والذي ضمن له النقطة الأولى هذا الموسم.

وحول إنجازات نادي الحزم على صعيد مشاركاته في دوري المحترفين السعودي ، فيعد احتلاله للمركز السابع في موسمه الأول، هو أفضل ترتيب للفريق في تاريخ مشاركته التسع.

أما على مستوى البطولات والألقاب، فلا يمتلك الفريق الملقب أيضًا بـ السفير سوى إنجاز تصدره لـ دوري الدرجة الأولى السعودي في موسم 2004/2005 ، المؤهل إلى دوري المحترفين، إضافة إلى إنجاز آخر في بطولة دوري الدرجة الثانية السعودي في موسم 1999/2000 والمؤهل إلى دوري الدرجة الأولى في السعودية .

وحول آخر أخبار نادي الحزم السعودي ، فقد نجح الأخير في الظفر بخدمات حمد العبدان لاعب وسط نادي الهلال السعودي ، بالإعارة لمدة عام.

كما يواصل الفريق استعداداته على قدمٍ وساق، لخوض المواجهة القوية التي تجمعه بـ نادي الأهلي السعودي في مدينة الرس بمنطقة القصيم شرقي المملكة.

تاريخ مواجهات الأهلي والحزم

على صعيد المواجهات المباشرة، فقد جمعت 15 مباراة فريقي الحزم والأهلي، جميعها أتت في بطولة الدوري السعودي، بدأت في 4 مارس 2010، وانتهت في 4 أغسطس 2020.

أحرز قلعة الكؤوس الفوز في 8 مباريات فيما انتصر حزم الصمود في 3 مرات، وخيم التعادل 4 مواجهات جمعت الناديين.

على المستوى التهديفي، سجل الإمبراطور 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

وكان أكبر فوز في مواجهات الفريقين، من نصيب نادي الأهلي السعودي ، الذي حقق الانتصار بثلاثية نظيفة على حساب الحزم.

موعد مباراة الأهلي والحزم والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة الحزم والأهلي ، غدًا الأربعاء 19 أغسطس 2021 م الموافق لـ11 محرم 1443 هـ ، وذلك في تمام الساعة 7.10 بتوقيت السعودية ، 6.10 بتوقيت القاهرة، 4.10 بتوقيت جرينتش.

وأسند الاتحاد السعودي لكرة القدم للحكم المحلي محمد آل إسماعيل مهمة إدارة اللقاء.

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المفتوحة وتحديدًا من خلال قناة SSC5 ، بنسختيها SD وHD ، والتي تبث عبر القمر الصناعي Arabsat 2B على تردد 12418 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾.

ويتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كواليس وأسرار مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي ، وآخر أخبار الفريقين، بالإضافة إلى موعد مباراة الحزم والأهلي والقنوات الناقلة والترددات، علاوة على تاريخ مواجهات الفريقين.