انت الان تتابع تفاصيل خبر الإطاحة بـ 4 لاعبين من تشكيل موسيماني الأساسي ضد المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استقر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي موسيماني على إجراء تعديلات على تشكيل النادي الأهلي في مباراته القادمة أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستقام الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد الأداء المتراجع الذي ظهر عليه الفريق أمام طلائع الجيش.

وستكون أول التغييرات في تشكيل الفريق هي عودة عمرو السولية للتشكيل الأساسي بديلًا لديانج، لأن السولية قد غاب عن مباراة طلائع الجيش بسبب تراكم الإنذارات، والتغيير الثاني بالفريق سيكون عودة بدر بانون مدافع الفريق للتشكيل الأساسي على حساب ياسر إبراهيم، بسبب زيادة نسبة مشاركة بانون أمام المصري البورسعيدي.

و سيحسم الكشف الطبي موقف التغيير الثالث فمن الممكن الدفع بـ محمد شريف، حيث سيخضع لكشف طبي ليتمكن من معرفة موقفه النهائي بعد الإصابة أمام الإسماعيلي بشد في العضلة الخلفية، فيما يدرس موسيماني إعادة كهربا بدكة البدلاء مرة أخرى والدفع بطاهر محمد طاهر ضمن التشكيل الأساسي.

استعدادات موسيماني أمام المصري

وطلب موسيماني من جهازه تقرير خاص بفريق المصري البورسعيدي لدراسته بشكل جيد قبل موقعة الفريقين، وتجهيز الخطط اللازمة لتحقيق الفوز، خاصة بعد التعادل أمام طلائع الجيش، حيث سيشمل التقرير نقاط الضعف والقوة وأبرز لاعبيه ونتائجه في الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الأهلي يخوض مرانه بدون راحة، عقب مباراة طلائع الجيش السابقة، وسيعقد الجهاز الفني جلسة خاصة مع الجهاز المعاون للترتيب للمباراة المقبلة.