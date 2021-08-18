موعد مباراة الفيصلي والنصر في الدوري وتردد قناة ssc sd الناقلة وترتيب جدول الدوري للمحترفين

موعد مباراة الفيصلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها الخميس 19 أغسطس أصبحت محل بحث مكثف عبر مختلف محركات البحث، خاصة من قبل جماهير العالمي الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الأولى، عقب فوزه الكبير على فريق ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، يسعى النصر لبداية قوية هذا الموسم لتدفعه نحو المنافسة بقوة على اللقب، خاصة أن الفريق أستعد جيداً وقام بضم مجموعة متميزة من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، تقام المباراة على ملعب نادي الفيصلي ” ملعب مدينة المجمعة الرياضة”.

موعد مباراة الفيصلي والنصر في الجولة الثانية من الدوري

17.50 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

18.50 : بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.

19.50 : بتوقيت مصر، السودان، دولة ليبيا.

20.50 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الأردن، لبنان.

21.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان.

تردد قناة ssc الجديد الناقلة مباراة النصر والفيصلي

بعد أن حصلت الشركة الرياضية السعودية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قامت بإطلاق قنوات ssc الجديدة وأطلقت قنوات بتقنية sd عادية وأخرى عالية الجودة hd، لتنقل جميع مباريات الدوري السعودي من خلالها، ويمكن للمتابعين للدوري ضبط القنوات على القمر عرب سات عن طريق التردد التالي.