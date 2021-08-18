نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيصلي والنصر في الدوري وتردد قناة ssc sd الناقلة وترتيب جدول الدوري للمحترفين في المقال التالي
موعد مباراة الفيصلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها الخميس 19 أغسطس أصبحت محل بحث مكثف عبر مختلف محركات البحث، خاصة من قبل جماهير العالمي الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الأولى، عقب فوزه الكبير على فريق ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، يسعى النصر لبداية قوية هذا الموسم لتدفعه نحو المنافسة بقوة على اللقب، خاصة أن الفريق أستعد جيداً وقام بضم مجموعة متميزة من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، تقام المباراة على ملعب نادي الفيصلي ” ملعب مدينة المجمعة الرياضة”.
موعد مباراة الفيصلي والنصر في الجولة الثانية من الدوري
- 17.50 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 18.50 : بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.
- 19.50 : بتوقيت مصر، السودان، دولة ليبيا.
- 20.50 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الأردن، لبنان.
- 21.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان.
تردد قناة ssc الجديد الناقلة مباراة النصر والفيصلي
بعد أن حصلت الشركة الرياضية السعودية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قامت بإطلاق قنوات ssc الجديدة وأطلقت قنوات بتقنية sd عادية وأخرى عالية الجودة hd، لتنقل جميع مباريات الدوري السعودي من خلالها، ويمكن للمتابعين للدوري ضبط القنوات على القمر عرب سات عن طريق التردد التالي.
|القناة
|ssc
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12418
|معامل الاستقطاب
|أفقي h
|معامل الترميز
|27500
ترتيب جدول الدوري السعودي قبل مباراة اليوم
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|30
|18
|7
|5
|0
|27:60
|33
|61
|2
|الشباب
|30
|17
|6
|7
|0
|43:68
|25
|57
|3
|الاتحاد
|30
|15
|11
|4
|0
|29:45
|16
|56
|4
|التعاون
|30
|13
|8
|9
|0
|30:42
|12
|47
|5
|الإتفاق
|30
|14
|5
|11
|0
|48:50
|2
|47
|6
|النصر
|30
|13
|7
|10
|0
|40:53
|13
|46
|7
|الفتح
|30
|12
|6
|12
|0
|55:55
|0
|42
|8
|الأهلي
|30
|11
|6
|13
|0
|56:44
|-12
|39
|9
|الفيصلي
|30
|9
|9
|12
|0
|47:42
|-5
|36
|10
|الرائد
|30
|10
|6
|14
|0
|47:44
|-3
|36
|11
|ضمك
|30
|9
|9
|12
|0
|48:43
|-5
|36
|12
|الباطن
|30
|9
|9
|12
|0
|55:43
|-12
|36
|13
|أبها
|30
|10
|6
|14
|0
|50:42
|-8
|36
|14
|القادسية
|30
|8
|11
|11
|0
|47:41
|-6
|35
|15
|الوحدة
|30
|9
|5
|16
|0
|60:40
|-20
|32
|16
|العين
|30
|5
|5
|20
|0
|64:34
|-30
|20
موعد مباراة الفيصلي والنصر في الدوري
أرسل النصر السعودي تحريزاً شديد اللهجة لجميع فرق الدوري، بأنه منافس شرس على اللقب هذا العام، بعد أن قدم مباراة ممتازة في أفتتاحية الدوري أمام ضمك وفاز برباعية، وشارك في المباراة 4 لاعبين جدد من المنضمين حديثاً للفريق وهم الكاميروني فينست أبوبكر، الأرجنتيني موري، البرازيلي أندرسون تاليسكا، الأوزبكي جلال الدين، وظهروا بمستوى متميز مع العالمي، على الجهة الأخرى فريق الفيصلي تعادل في الجولة الأولى مع أهلي جدة بهدف لكل فريق، ويسعى لأقتنص نقاط المباراة التي تقام على ملعبه ووسط جماهيره.
معلق مباراة النصر والفيصلي القادمة
- المعلق عيسى الحربين على قناة SSC HD 1.
- المعلق عبد العزيز السبر على قناة SSC SD 1.
بطاقة مباراة النصر والفيصلي
|المباراة
|الفيصلي * النصر
|البطولة
|الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الخميس 2021/08/19 التوقيت 19.50 بتوقيت القاهرة، 20.50 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب المجمعة الرياضية
|القنوات الناقلة
|SSC SPORTS HD 1
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