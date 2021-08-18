نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميسي الأولى مع باريس سان جيرمان 2021 تعرف على موعد ظهور ميسي مع النادي الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ميسي الأولة مع باريس سان جيرمان 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم عن موعد مباراة ميسي الأولى مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، حيث تفاجئ الملايين حول العالم من عشاق اللاعب الأرجنتيني عن غيابه في مباراة نادي باريس سان جيرمان هو ونيمار في مباراة الجولة الثانية في الدوري الفرنسي، حيث كان يتابع اللاعب الأرجنتيني الفريق مع صديقه اللاعب البرازيلي الماهر نيمار، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وقد ظهر اللاعب الأرجنتيني في مدرجات الملعب بمباراة باريس سان جيرمان ضد سالزبورج، وهذا من ضمن مبارايات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بيوم السبت الماضي 14 أغسطس 2021، وقد انتهت المباراة لصالح نادي العاصمة الفرنسية ب4 أهداف مقابل هدفين من سالسبورغ.

وقد تابع المباراة اللاعب الأسطورة ميسي من المدرجات، هو واللاعب نيمار وهذا لمساندة فريقهم كمشجعين، ويعتقد أن ميسي لم يشارك بالمباراة الماضية كما هو متوقع وهذا ليتعرف على طريقة لعب ناديه الجديد.

انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان 2021

وقد انتقل لاعب برشلونة الأسطوري السابق في خلال الأيام الماضية إلى نادي باريس سان جيرمان، وهذا في صفقة انتقال حر من برشلونة إلى النادي الفرنسي، وقد كان خبر انتقاله مفاجئا ليس بالنسبة لعشاق برشلونة فحسب، بل من عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

حيث لم يتوقع أحد انتقال أحد افضل اللاعبين على مر التاريخ من برشلونة، بل وقد انتقل من برشلونة مجانا أيضا، وهذا مما أثار استغراب العديد من الأشخاص، حيث يعتبر ميسي قيمة تسويقية وفنية ضخمة للنادي الذي سيلعب به.

وقد انتقل ميسي بعقد سنتين، سيتقاضل خلالهما 80 مليون دولار، مع وجود سنة اختيارية في حال رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي لموسم إضافي، وهذا يعني أن العقد قد يصل إلى 3 سنوات.

موعد مباراة ميسي الأولى مع باريس سان جيرمان

وينتظر الملايين من عشاق كرة القدم موعد مباراة ميسي الأولى مع باريس سان جيرمان، حيث يريد الملايين من الأشخاص معرفة أداء اللاعب الأرجنتيني مع النادي.

ويتوقع أن تكون مباراة ميسي الأولى مع النادي في يوم الجمعة القادمة 20 أغسطس 2021، وهذا أمام نادي بريست في مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الفرنسي، وهذا على ملعب حديقة الأمراء.