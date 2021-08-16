أسعار تذاكر الدوري السعودي وكيفية شراء تذاكر المباريات 1443

مع بداية الموسم الرياضي 1443 يبحث الكثيرين عن أسعار تذاكر الدوري السعودي وطرق شراء تذاكر الدوري السعودي 1443. حيث يفضل عشان كرة القدم السعودية حضور مباريات الفرق الرياضية التي يشجعونها. وخاصة بعد أن شراء التذاكر أصبحًا إلكترونيًا وسهل المنال وسوف نتعرف على التفاصيل بالسطور المُقبلة.

شراء تذاكر الدوري السعودي 1443

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن عدد من البروتوكلات ومنها منع بيع التذاكر في الملاعب وأن الحجز سيكون من خلال منصة إلكترونية فقط لضمان التباعد الاجتماعي وتحديد وقتًا لدخول الملعب ووقت للخروج وبوابة الدخول والخروج. وقد وفر الاتحاد السعودي عدة طرق من أجل شراء التذاكر للدوري السعودي من خلال منصة إلكترونية شاملة لكافة المباريات أو من خلال منصات خاصة بتذاكر الأندية نفسها. وبالنسبة للمباريات القوية بالدوري يتطلب حجز التذاكر قبل الموعد بفترة :

كيفية شراء تذاكر الدوري عبر منصة تذاكر السعودية

تعد منصة تذاكر أشهر المنصات الإلكترونية لبيع تذاكر المباريات الرياضية بالدوري السعودي وتم اعتمادها من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي. ويمكن أيضًا الاشتراك في مشاهدة الدوري السعودي عبر خدمات التلفاز ويمكن شراء التذاكر على النحو الآتي:

قم بالولوج إلى رابط منصة تذاكر الرقمية.

انقر على المباراة المطلوب حضورها.

انقر على اشتري الآن وسجل الدخول للمنصة واختر التذكرة وحدد الفعالية والكراسي وعدد الأفراد.

وأدخل المعلومات الخاصة بالدفع ثم الموافقة على إتمام عملية الشراء.

حجز تذاكر الدوري السعودي عبر منصة مكاني

الدخول لمنصة مكاني.

انقر على شراء التذكرة.

وتسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختر الكراسي المطلوبة وعدد الأفراد وأدخل معلومات الدفع.

ثم الموافقة على عملية الشراء.

أسعار تذاكر الدوري السعودي

سعر حضور مباريات الدوري السعودي على النحو الآتي :

سعر F1 عائلات = 50 ريال.

قيمة تذكرة C = قيمة 40 ريال.

سعر تذكرة L1 = قيمة 75 ريال.

قيمة تذكرة L2 = قيمة 100 ريال.

سعر تذكرة L3= قيمة 100 ريال.

سعر تذكرة L4 = قيمة 75 ريال.

سعر تذكرة H1 = قيمة 60 ريال.

سعر تذكرة H2 = قيمة 75 ريال.

سعر تذكرة H3 = قيمة 75 ريال.

سعر تذكرة H4 = قيمة 60 ريال.

سعر تذكرة D= قيمة 40 ريال.

سعر تذكرة F2 عائلات= 50 ريال.

سعر تذكرة S1 = قيمة 550 ريال.

سعر تذكرة G1= قيمة 850 ريال.

سعر تذكرة G2= قيمة 850 ريال.

سعر تذكرة S2= قيمة 550 ريال.

سعر تذكرة VIP PLATINUM= قيمة 550 ريال.

سعر تذكرة VIP BOX ( 6 اشخاص)= 4500 ريال

شروط حضور المباريات للدوري السعودي