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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، وسيتم اذاعة المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك نجح في تحقيق الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد نادي الزمالك إلى 70 نقطة، محتلًا صدارة ترتيب الجدول المصري الممتاز، بينما توقف رصيد النادي الإسماعيلي عند 37 نقطة.

وفي الوقت الذي يستعيد الزمالك فيه خدمات المغربي أشرف بن شرقي خلال مباراته مع وادي دجلة المقبلة، بعدما غاب عن مباراة الإسماعيلي اليوم، وتأكد غياب كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وطلب المدير الفني للفريق الفرنسي كارتيرون من لاعبيه ضرورة إغلاق ملف الإسماعيلي، والتركيز في مباراة وادي دجلة المقبلة، وأكد أن البطولة لم تحسم بعد ويجب الفوز في جميع المباريات وعدم فقدان النقاط رغم التحديات التي تواجه الفريق.