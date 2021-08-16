نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يشهد صراعاً كبيراً بين الأندية فهناك صراع بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك وهو صراع على تحقيق لقب البطولة وصراع بين الأندية للهروب من الهبوط وصراع بين الأندية للحاق بمراكز اللعب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لذلك تتحمس الجماهير لمشاهدة كل مباريات البطولة ومعرفة نتيجة كل مباراة ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 70 نقطة ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ويأتي في المركز الثالث فريق المصري البورسعيدي برصيد 49 نقطة وفي المركز الرابع فريق سموحة برصيد 44 نقطة بينما يأتي في المركز الخامس فريق بيراميدز برصيد 43 نقطة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أهم مواجهات الجولة الحادية والثلاثين وموعد كل مباراة.

موعد مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

يلتقي فريقي أسوان والمقاولون العرب اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ويلعب الجونة مع بيراميدز في نفس التوقيت ويلتقي المصري البورسعيدي مع سموحة في التاسعة مساءً بينما يلتقي غداً النادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش ويلعب نادي الزمالك مع فريق وادي دجلة ويلعب الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليو باترا وانبي مع الإسماعيلي ويلتقي غزل المحلة مع الإنتاج الحربي بينما تختتم لقاءات الجولة يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري بلقاء فريقي مصر المقاصة والبنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 68 نقطة ويأتي نادي طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 38 ويلتقي الفريقان غداً الثلاثاء السابع عشر من أغسطس الجاري على استاد السويس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ويتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

موعد مباراة الزمالك مع فريق وادي دجلة

يحتل الفارس الأبيض نادي الزمالك المركز الأول برصيد 70 نقطة بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز العاشر برصيد 37 نقطة ويلعب الفريقان غداً الثلاثاء الموافق 17/8/2024 في الجولة الحادية والثلاثين من عمر البطولة وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.