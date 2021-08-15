برشلونة يهزم سوسيداد في مباراة مثيرة

برشلونة يهزم سوسيداد في مباراة مثيرةبدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب 4 - 2 على ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة في لقائه الأول ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان الفرنسي

وافتتح المدافع المخضرم جيرارد بيكيه التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 19، قبل أن يحرز الدنماركي الدولي مارتن برايثوايت الهدفين الثاني والثالث للفريق الكتالوني في الدقيقتين 54 و59 على الترتيب.

وبعدما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز عريض لبرشلونة، استغل ريال سوسييداد تهاون أصحاب الأرض في اللقاء، ليحرز الفريق الباسكي هدفين متأخرين عن طريق جولين لوبيت وميكيل اويارزابال في الدقيقتين 82 و85.

وقضى سيرجي روبيرتو على آمال سوسييداد في التعادل، بعدما أضاف الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.