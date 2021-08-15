نتائج جميع مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقه الدوري المصري الممتاز وجدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - أسدل الستار اليوم عن منافسات الأسبوع الثلاثون من مسابقه الدوري المصري الممتاز لموسم 2020- 2021 بالمباراة التي جمعت بين نادي الإنتاج الحربي ونادي مصر المقاصة، جدير بالذكر أن الدوري المصري لهذا الموسم يشهد منافسة قويه جدا لم تشهدها البطولة في السنوات الماضية بين قطبي الكره المصري على حسم لقب الدوري، ومن المتوقع أن تستمر هذه المنافسة حتى الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

متابعينا الكرام عبر موقع مصر فايف تابعونا فيما يلي للتعرف على جميع نتائج مسابقة الدوري المصري الممتاز في أسبوعها الثلاثون، كما سنعرض لكم في نهاية المقال جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن.

نتائج مباريات الأسبوع الثلاثون

الفريقين النتيجة المقاولون العربx الجونة 2 – 1 البنك الأهلي X أسوان 2 – 2 بيراميدز X المصري 0 – 1 سموحة X طلائع الجيش 4 – 2 وادي دجلة X الاتحاد السكندري 0 – 0 الإسماعيلي X الزمالك 0 – 2 سيراميكا كليوباترا X غزل المحلة 1 – 1 الأهلي X انبي 2 – 0 الإنتاج الحربي X المقاصة 2 – 1

جدول ترتيب الدوري المصري

بعد انتهاء منافسات الجولة الثلاثون من عمر المسابقة تمكن نادي الزمالك من الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي وهوا ما يعزز من فرص القلعة البيضاء في الحصول على لقب الدوري لهذا الموسم خصوصا مع قرب انتهاء المسابقة، ونعرض لكم فيما يلي متابعينا الكرام بيان بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى الآن