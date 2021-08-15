ثنائية كوريا تمنح أتلتيكو انتصاره الأول

ثنائية كوريا تمنح أتلتيكو انتصاره الأولأحرز آنخيل كوريا، نجم فريق أتلتيكو مدريد هدفين قاد بهما حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للفوز على مضيفه سلتا فيغو، بعدما تغلب عليه 2 - 1 يوم الأحد في مستهل مباريات الفريقين بالمسابقة.

وافتتح كوريا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 23، لكن ياغو أسباس تعادل لسلتا فيغو في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ولم يهنأ سلتا بتعادله كثيرا، بعدما واصل كوريا تألقه، وعاد لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 64، ليمنح فريق العاصمة الإسبانية أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

وأنهى الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد هوغو مايو، لاعب سلتا، وماريو هيرموسو، لاعب أتلتيكو، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويطمح أتلتيكو للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي والتتويج به للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعدما حصل على البطولة في الموسم الماضي، غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل محاولة العملاقين برشلونة وريال مدريد استعادة اللقب من جديد هذا الموسم.