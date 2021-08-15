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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي، تمكن فريق توتنهام من الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في مواجهة قوية بين الفريقين باستاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز سون هيونج هدف المباراة الوحيد لصالح توتنهام في الدقيقة 55 من عمر المباراة، لينجح في تخطي النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في قائمة الأكثر تسجيلًا على مانشستر سيتي في عهد المدرب الإسباني غوارديولا برصيد 7 أهداف.

وذكرت صحيفة سكاي سبورت الإنجليزية أن سون وصل لهدفه السابع في شباك مانشستر سيتي في عهد جوارديولا، ليخطى محمد صلاح برصيد 6 أهداف في جميع المسابقات.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وجاء تشكيل توتنهام ضد السيتي كالآتي: هوجو لوريس في حراسة المرمى، وإريك دير وسانشيز وتانجانجا وريجيلون في الدفاع، ويرجون وأوليفر سكيب و بيرجوين في خط الوسط، والكوري سون هيونج صاحب الهدف وديلي آلي ولوكاس مورا في الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: إيدرسون في حراسة المرمى، وناثان وميندي ودياز كانسيلو، وفي خط الوسط جوندوجان وفرناندينيو و جاك غريليش، وفي الهجوم رياض محرز وتوريس وسترلينج.

يواصل نادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا نتائجه السلبية في الموسم الجديد، بعد خسارته لقب الدرع الخيرية أمام فريق ليستر سيتي بهدف نظيف الأسبوع الماضي على ملعب ويمبلي.

والجدير بالذكر أن نجم توتنهام هاري كين قد غاب عن مباراة السيتي بعد تأخر عودته لخوض التدريبات، بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق إلى السيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.