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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليفانتي والقنوات الناقلة، حيث تعتبر مباريات نادي ريال مدريد من أهم المباريات التي يبحث عنها الجمهور، ويتابعها الكثيرون حول العالم، خاصة الدول الأوروبية.

نادي ريال مدريد صاحب أكبر عدد للفوز بـ ببطولة دوري أبطال أوروبا في التاريخ، حيث يسعى الملكي للفوز ببطولة الدوري الإسباني هذا العام، في ظل عدد من الهزائم التي كانت تلاحق النادي في الفترة الأخيرة، وكانت بطولة الدوري الإسباني من نصيب نادي ريال مدريد، ولكن كان معه أيضًا برشلونة وأتلتيكو مدريد فنجح أتلتيكو مدريد في حسمها في اللحظة الأخيرة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لعام 2021-2022، حيث سيتم إقامة المباراة يوم الأحد 22/8/2021.

وكان ريال مدريد قد حسم المباراة الإفتتاحية له على حساب ديبورتيفو ألافيس، في مباراة قوية لكلا الفريقين، حيث الريال نجح في تسجيل 4 أهداف مقابل هدف واحد، ستبدأ مباراة ريال مدريد وليفانتي في الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ 11 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الـ 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة عن إعلانها نقل مباراة الريال وليفانتي، حيث سيتم نقل المباراة بالتحديد على قناة bein sport hd 1، مع وجود استديو تحليلي مع نجوم كرة القدم السابقين للحديث عن التحكيم وكل تفاصيل المباراة.