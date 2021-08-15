ريال مدريد يحقق فوزه الأول 4-1 على ألافيس

ريال مدريد يحقق فوزه الأول 4-1 على ألافيساستهل ريال مدريد بقيادة مدربه القديم - الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي حملة استعادة لقبه في الدوري الاسباني لكرة القدم الذي خسره أمام جاره اللدود أتلتيكو بفوزه على مضيفه ألافيس 4-1 الليلة الماضية، ضمن منافسات المرحلة الأولى.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يدين النادي المدريدي بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة صاحب هدفين في الدقيقتين 48 و62، فيما أضاف المدافع ناتشو فرنانديس الثالث في الدقيقة 56 والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور الرابع (90+3).

فيما حصل الفريق المضيف على ركلة جزاء إثر خطأ من حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا على المهاجم السويدي جون غيديتي، نفذها خوسيلو بنجاح (65).

ويخوض ريال الموسم الحالي بحلة جديدة مع رحيل العديد من الوجوه التي بنت أمجاد النادي، على غرار قلب دفاعه وقائده سيرخيو راموس المغادر إلى باريس سان جرمان الفرنسي ومدافعه الآخر الفرنسي رافايل فاران الذي رحل إلى مانشستر يونايتد الانكليزي، كما قرر مواطنه زين الدين زيدان التخلي عن مهامه التدريبية.

مقابل هذه الغيابات، دعم نادي العاصمة صفوفه بالمدافع النمساوي دافيد ألابا قادما من بايرن ميونيخ الألماني بعد انتهاء عقده.

ولم يخض ريال سوى مباراتين وديتين تحضيراً للموسم الجديد حيث خسر أمام غلاسكو رينجرز الأسكتلندي 1-2 وتعادل سلباً أمام ميلان الإيطالي الأسبوع الماضي

