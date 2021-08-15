انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة، حيث قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء 17/8/2021 ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث النادي الأهلي عن انتصار جديد وخاصة بعد تعادله أمام الإسماعيلي، من أجل ملاحقة غريمه نادي الزمالك، والذي يدخل مع الأهلي في منافسة قوية على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في السويس في ستاد جهاز الرياضة.

وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة على قناة أون تايم سبورت، والتي استطاعت أن تحصل على حقوق البث لإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وطلائع الجيش الساعة السابعة مساءًا مساء الثلاثاء المقبل، وكما ذكرنا مسبقًا المباراة ستكون في الساعة التاسعة.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد حافظ على صدارة الدوري بعد الفوز على النادي الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، برصيد 70 نقطة بعد أن خاض 30 مباراة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بعد 30 مباراة بعد أن أهدر المركز الأول بعد تعادله مع الإسماعيلي، ويحتل المركز الثالث نادي المصري برصيد 49 نقطة، والمركز الرابع نادي سموحة.