نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصرية وخاصة عشاق نادي الزمالك المصري عن موعد مباراة الزمالك القادمة في إطار الدوري المصري، والذي شارف على نهايته ويشهد بالفترة الحالية منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك على صدارة الدوري المصري والفوز به، مما يجعل المتابعين في انتظار مباريات الناديين المتبقية في الدوري المصري الممتاز 2021.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وستقام مباراة نادي الزمالك القادمة في الدوري المصري أمام نادي وادي دجلة، وهذا في إطار منافسات الجولة ال31 من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسنتابع معكم موعد المباراة والقنوات الناقلة أعزائنا المتابعين وكافة التفاصيل المتعلقة بالمنافسة على لقب الدوري المصري موسم 2020 – 2021.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021، وهذا على استاد الدفاع الجوي، وهذا في تمام المواعيد التالية، فتابعوا معنا:

مصر: الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 9:00.

السعودية: الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة 10:00.

الإمارات: الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي 11:00.

ستقام المباراة الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت غرينتش GMT.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

وقد انتهت مباريات الجولة ال30 من الدوري المصري يوم السبت 14 أغسطس 2021، وقد كانت أهم مبارتين في الجولة هما مباراة الزمالك والإسماعيلي، ومباراة الأهلي والأنبي.

وقد انتهت مباراة الزمالك بالفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، وحصد الزمالك ثلاث نقاط ليتصدر الدوري المصري في هذه الجولة برصيد نقاط 70 نقطة.

على الجانب الآخر بالنسبة للمارد الأحمر، فقد فاز الأهلي أيضا على إنبي بهدفين مقابل لا شيء، وحصد ثلاث نقاط ليظل في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك برصيد نقاط 68 نقطة.

ونتابع معكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وهو كالآتي:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 30 21 7 2 4 19:55 36 70 2 الأهلي 30 20 8 2 4 23:63 40 68 3 المصري البورسعيدي 30 13 10 7 4 30:41 11 49 4 سموحة 30 9 17 4 4 39:47 8 44 5 بيراميدز 30 9 16 5 4 36:42 6 43 6 الاتحاد السكندري 30 11 9 10 4 34:34 0 42 7 إنبي 30 9 12 9 4 32:31 -1 39 8 طلائع الجيش 30 10 8 12 4 36:40 4 38 9 سيراميكا كليوباترا 30 8 13 9 4 41:38 -3 37 10 الجونة 30 8 13 9 4 33:31 -2 37 11 مصر المقاصة 29 10 7 12 5 39:30 -9 37 12 الإسماعيلي 30 9 10 11 4 38:38 0 34 (-3) 13 غزل المحلة 30 7 13 10 4 35:25 -10 34 14 المقاولون العرب 30 8 8 14 4 41:30 -11 32 15 البنك الأهلي 30 5 14 11 4 39:32 -7 29 16 أسوان 30 6 9 15 4 52:26 -26 27 17 وادي دجلة 30 4 13 13 4 37:27 -10 25 18 الانتاج الحربي 29 3 11 15 5 55:29 -26 20

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

وسيتم نقل مباراة نادي الزمالك ووادي دجلة في الجولة الحادية والثلاثين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت والتي تملك حقوق بث مبارايات الدوري المصري وكأس مصر، والتي تحدثنا عن ترددها في مقال تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 على النايل سات بعد التعديل.