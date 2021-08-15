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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد القادمة والقنوات الناقلة، حيث انطلق الدوري الإسباني أول أمس بداية من مباراة فالنسيا وخيتافي والذي انتهى بفوز الخفافيش بهدف دون مقابل، بينما شهد أمس 3 تعادلات في مواجهات ريال بيتيس وريال مايوركا، و اسبانيول وأوساسونا، وقادش وليفانتي.

يبدأ نادي برشلونة تاريخ جديد بعد رحيل ميسي ويبدأ مشواره اليوم الأحد في الموسم الجديد بالدوري الإسباني 2021-2022، حيث يستضيف ريال سوسيداد على ملعب كامب نو، ونجح برشلونة في تقديم نتائج إيجابية أثناء خوض مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد، وظهر بالشكل الذي يليق به، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى تحقيق الانتصار وجمع أول ثلاث نقاط بعد رحيل ميسي.

سيتم إقامة مباراة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، حيث سيتم السماح بحضور الجمهور بنسبة 40% مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لقرارات وزارة الصحة الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

موعد المباراة بين برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني ستكون في الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD1، ويعلق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليفة، بالإضافة إلى القناة الصربية أرينا سبورت HD1 .

وسيلعب المدرب رونالد كومان بتشكيلة 4-3-3 كالآتي: نيتو في حراسة المرمى، وديست وبيكيه وأرخوا وجوردي ألبا في الدفاع، وسيرجي روبرتو وبوسكيتس وبيدرو في خط الوسط، وجريزمان وديباي و برايثوايت في خط الهجوم.