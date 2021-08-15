ريال مدريد ينتصر على ألافيس برباعية في مباراته الإفتتاحية

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع نادي ريال مدريد الإسباني من اكتساح ديبورتيفو ألافيس، في بداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2021-2022 برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب مينديز وروزا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لليغا.

أحداث الشوط الأول سيطر التعادل السلبي عليها وكان نادي ريال مدريد مستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، ولكن فشل ريال مدريد في الشوط الأول في ترجمة الاستحواذ إلى أهداف ملموسة.

أهداف مباراة ريال مدريد وألافيس

ولكن مع بداية الشوط الثاني وخاصة في الدقيقة 48 نجح كريم بنزيما في تسجيل أول أهدافه مع الفريق الملكي، بعد صناعة رائعة للهدف من قبل إيدن هازارد قبل أن يسدد في شباك ديبورتيفو ألافيس.

ونجح المدافع ناتشو في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 56 بعد متابعته لعرضية النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وعاد بنزيما من جديد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 62، وبعدها نجح خوسيلو في تسجيل هدف ألافيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 65، واختتم البرازيلي فينيسيوس الهدف الرابع لفريقه ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم الماضي في الدوري الإسباني بالمركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد بطل المسابقة، وسيتم استكمال الجولة الأولى من الليغا غدًا الأحد بإقامة مباراة برشلونة مع ريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد يحل ضيفا على سيلتا فيجو.