انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الأهلي 2022 الجديد وموعد تشغيلها على القمر الصناعي نايل سات 301 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الأهلي 2022 المصرية الجديد يبحث عنه الكثيرون من مشجعي النادي الرياضي الكبير على مستوى مصر والعالمي أيضًا، فهناك الكثيرون من مشجعي نادي القلعة الحمراء في مختلف دول العالم، فهي قناة تحظى باهتمام الرياضيين وعلى الأخص مدربي ولاعبي كرة القدم على مستوى دول العالم، فرياضة كرة القدم هي أحد أبرز أنواع الرياضة العالمية والتي يمارسها الكبار والصغار في كل مكان، فهي غير مقصورة على الرياضيين أو اللاعبين في الأندية، وإنما تجد الكرة المستديرة متوفرة في كل بيت وتجد الكبار والصغار في الساحات والحدائق والمتنزهات وعلى الشواطئ يمارسون رياضة كرة القدم بغض النظر عن العمر أو المكان، فهي أحد أنواع الرياضة الجاذبة للكبار والصغار والسيدات والرجال من كل مكان.

تردد قناة الأهلي 2022 المصرية الجديد على نايل سات 201

إن الاهتمام بإضافة تردد قناة الأهلي المصرية الجديد هو موضوع ليس بالجديد خاصة على المصريين والعرب من محبي فريق النادي الأهلي المصري، فهو فريق عالمي يوجد به لاعبين محترفين يمارسون اللعب بمهارة شديدة ولذلك تنهال عروض الاحتراف على نادي الأهلي من مختلف دول العالم لضم أبرز اللاعبين إليهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس أنه من المقرر انطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 في مطلع العام الجديد 2022 ليحل محل القمر الصناعي نايل سات 201 وتنقل الترددات إلى القمر الصناعي الجديد وخاصة وأن انتهاء العمر الافتراضي له هو عام 2028 وخلال هذه الفترة يجب العمل على إطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 وإضافة الترددات الجديدة عليه على أن يتم بث الترددات على القمر الصناعي نايل سات 201 حتى انتهاء موعده الافتراضي، مؤكداً أن للقنوات الفضائية ترددان أحدهما على القمر الصناعي 201 والأخر على 301.