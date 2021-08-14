هالاند يتألق بفوز دورتموند على فرانكفورت
وجه فريق بوروسيا دورتموند إنذارا شديد اللهجة لجميع منافسيه في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم واكتسح ضيفه إنتراخت فرانكفورت 5 -2 يوم السبت في المرحلة الأولى من البوندسليجا.
وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" واصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند توهجه وسجل هدفين لدورتموند.
وتقدم القائد ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة 23 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك فرانكفورت التعادل بهدف عكسي سجله فيليكس باسلاك بالخطأ في مرماه.
وأضاف ثورغان هازارد الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 32 ثم أحرز هالاند الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 34 و70 وتكفل جيوفاني ريينا بالهدف الرابع في الدقيقة 58.
وسجل ينس بيتر هاوجي الهدف الثاني لدورتموند قبل ثلاث دقائق من النهاية.
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