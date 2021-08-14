نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي حتى أخر الموسم مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم قراءنا الكرام محبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية كافة التفاصيل عن جدول مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، موعد مباريات محمد صلاح القادمة مع ليفربول الإنجليزي 2021-2022، حيث يستهل الريدز مشواره في الموسم الجديد بداية من اليوم السبت الموافق 14-8-2021 عندما يرحل لمواجهة فريق نوريتش سيتي الذي انضم للبريميرليج حديثاً، ونتعرف سوياً خلال السطور القادمة على جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي.

جدول مباريات ليفربول القادمة 2021-2022

جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ، قد أنهى الريدز الموسم الماضي وتحت قيادة الألماني يورجن كلوب وهو في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، وهذا المركز من الترتيب يجعل ليفربول له الأحقية في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الجديدة 2021-2022 ، وسوف نعمل على رصد مواعيد مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد خلال تقارير متتالية.

وخلال شهر أغسطس ستكون مباريات ليفربول القادمة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد، حيث سيلعب الريدز أمام بيرنلي، وستكون المباراة الثالثة للريدز عندما يواجه تشيلسي في واحدة من المباريات القوية والتي ستعد قمة مبكرة جداً في البريميرليج.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2021-2022

أعلن اتحاد كرة القدم الإنجليزية رسمياً جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-2022، حيث أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن بداية الموسم الجديد للبريميرليج يبدأ يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري، بينما ستكون مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في يوم 22 مايو المقبل 2022.

مباريات محمد صلاح مع ليفربول القادمة:

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي – 14 أغسطس

مباراة ليفربول وبيرنلي – 21 أغسطس

مباراة ليفربول وتشيلسي – 28 أغسطس

مباريات ليفربول القادمة لشهر سبتمبر 2021:

مباراة ليفربول وليدز يونايتد 11 سبتمبر

مباراة ليفربول وكريستال بالاس – 18 سبتمبر

مباراة ليفربول وبرينتفورد – 25 سبتمبر

مباريات ليفربول القادمة لشهر أكتوبر 2021:

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي – 2 أكتوبر

مباراة ليفربول وواتفورد – 16 أكتوبر

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد – 23 أكتوبر

مباراة ليفربول وبرايتون – 30 أكتوبر

مباريات ليفربول القادمة لشهر نوفمبر 2021:

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد – 6 نوفمبر

مباراة ليفربول وأرسنال – 20 نوفمبر

مباراة ليفربول وساوثهامبتون – 27 نوفمبر

مباراة ليفربول وإيفرتون – 30 نوفمبر

مباريات ليفربول القادمة محمد صلاح لشهر ديسمبر 2021:

مباراة ليفربول وولفرهامبتون – 6 ديسمبر

مباراة ليفربول وأستون فيلا – 11 ديسمبر

مباراة ليفربول ونيوكاسيل – 15 ديسمبر

مباراة ليفربول وتوتنهام – 18 ديسمبر

مباراة ليفربول وليدز يونايتد – 26 ديسمبر

مباراة ليفربول وليستر سيتي – 28 ديسمبر

مباريات محمد صلاح ليفربول القادمة لشهر يناير 2022:

مباراة ليفربول وتشيلسي – 1 يناير

15 – مباراة ليفربول وبرينتفورد – 15 يناير

مباراة ليفربول وكريستال بالاس – 22 يناير

مباريات ليفربول القادمة لشهر فبراير 2022:

مباراة ليفربول وليستر – 9 فبراير

12 – مباراة ليفربول وبيرنلي

19 – مباراة ليفربول ونورويتش

26 – مباراة ليفربول وأرسنال

مباريات ليفربول القادمة لشهر مارس 2022:

5 – مباراة ليفربول ووست هام

12 – مباراة ليفربول وبرايتون

19 – مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مباريات ليفربول القادمة لشهر أبريل 2022:

2 – مباراة ليفربول وواتفورد

9 – مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

16 – مباراة ليفربول وأستون فيلا

23 – مباراة ليفربول وإيفرتون

30 – مباراة ليفربول ونيوكاسيل

مباريات ليفربول القادمة شهر مايو 2022:

7 – مباراة ليفربول وتوتنهام

15 – مباراة ليفربول وساوثهامبتون

22 – مباراة ليفربول وولفرهامبتون

وإلى هنا نكون انتهينا من تقديم كافة التفاصيل عن جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2021-2022 ، مباريات محمد صلاح مع ليفربول القادمة وحتى نهاية الموسم في شهر مايو المقبل للعام الجديد، وسنواصل تقديم المزيد فيما يخص مباريات البطولات الأخرى مثل مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني، مباريات يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي، مباريات باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي 2021-2022. وذلك من خلال تقارير متتالية.