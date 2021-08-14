بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنغلادباخ

بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنغلادباخسقط بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من نسخة 2021 - 2022 من المسابقة.

وتقدم بوروسيا مونشنغلادباخ عن طريق ألساني بليه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل للفريق البافاري في الدقيقة42.

وتستأنف مباريات المرحلة الأولى من المسابقة، يوم السبت، حيث يستضيف أرمينيا بيلفيلد فريق فرايبورغ، فيما يحل هوفنهايم ضيفا على أوغسبورغ، فيما يستضيف يونيون برلين فريق باير ليفركوزن، ويلعب شتوتغارت مع ضيفه جرويتر فورت وفولفسبورغ مع بوخوم ويستضيف بوروسيا دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت. وتختتم المرحلة الأولى من المسابقة يوم الأحد بمواجهتين، تجمع الأولى بين ماينز ولايبزيغ، فيما يحل هيرتا برلين ضيفا على كولون.