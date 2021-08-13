مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

بعد اشتعال الصراع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على تحقيق لقب بطولة الدوري هذا الموسم حيث كان الفريقين يتقاسمون الصدارة بنفس عدد النقاط ولكن تغلب نادي الزمالك على فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد وتصدر الفريق البطولة وكان ينتظر نتيجة مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والتي جاءت نتيجتها لصالح الفريق الأبيض حيث تعادل النادي الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق ويفقد الأهلي نقطتين ثمينتين في البطولة وبذلك تصدر الفارس الأبيض نادي الزمالك جدول الترتيب بفارق نقطتين عن المارد الأحمر حيث يمتلك نادي الزمالك 67نقطة بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وينتظر عشاق الكرة المصرية وجماهير نادي الزمالك مباراة الفريق القادمة حيث سيلتقي مع نادي الإسماعيلي ويسعى نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لضمان البقاء في الصدارة دون ترقب مباراة الأهلي القادمة بينما على الجانب الآخر نادي الدراويش بمعنوياته المرتفعة بعد تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا في مباراته الماضية يسعى إلى عدم التفريط في نقاط المباراة لتحسين وضع الفريق جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة في الدوري الممتاز

يلتقي الفارس الأبيض نادي الزمالك مع فريق الدراويش غداً السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الإسماعيلية ومن المقرر أن يتم إذاعة أحداث المباراة بين الفريقين عبر شاشة قناة أون تايم سبورت ويكون جهاد جريشة حكماً للمباراة وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للبطولة وبعد تلك المواجهة يتبقى لنادي الزمالك أربعة مواجهات فقط في البطولة هذا الموسم وعلى الفريق الأبيض الفوز في جميع مبارياته القادمة لضمان حصد لقب الدوري.

أبرز غيابات الفريقين في المباراة

يغيب عن نادي الزمالك نجم الفريق أشرف بن شرقي ويأتي الغياب نتيجة حصول الاعب على البطاقة الثالثة في مباراة الفريق السابقة أمام الاتحاد ويغيب عن فريق الدراويش مدافع الفريق محمد هاشم والأنجولي أري بابل ومن المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المدير الفني للدرويش بنفس تشكيلة الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري.