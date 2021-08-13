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محمد سياف - ابو ظبي - مع قرب انتهاء مباريات مسابقة الدوري العام المصري للموسم الحالي 2020/2021، بدأت تشتعل المنافسة بين قطبي كرة القدم المصرية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، ومن ثم الحصول على بطولة الدوري المصري للموسم الجاري، ونتيجة لتساوي وتقارب الفريقين الكبيرين في كل شىء، فمن الصعب التكهن بمن سوف يفوز في النهاية ببطولة الدوري العام للموسم الجاري، حيث ستظل البطولة معلقة حتى انتهاء صفارة الحكم في أخر مباراة لكلا الفريقين.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري العام

هناك مجموعة من المباريات التي ما زالت متبقية بين لكل فريق، والفوز بتلك المباريات هو الذي سوف يحدد البطل الفائز في هذه المنافسة التي تشتعل من يوم لأخر، حيث ينتظر كل فريق تعثر الفريق الأخر، لكي يصعد على قمة جدول ترتيب الدوري المصري.

ووفقاً للائحة مسابقة الدوري العام المصري، فإنه في حالة تساوي قطبي كرة القدم المصرية في النقاط، فإن النادي الأهلي هو من سوف يفوز باللقب لهذا الموسم، بسبب فارق الأهداف بين الفريقين، والمباريات المتبقية لكلا الفريقين كالتالي:-

أولاً:- مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري:-

الأهلي ضد أنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14/8/2021 على استاد الأهلي we السلام ضمن المباريات المؤجلة.

الأهلي ضد طلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17/8/2021 على استاد السويس.

الأهلي ضد المصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20/8/2021 على استاد الاسكندرية.

الأهلي ضد الجونة، أحد يومي 23، 24/8/2021 ضمن مباريات الجولة 33.

الأهلي ضد أسوان، أحد يومي 26،27/8/2021 ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

ثانياً:- مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري:-

1- الزمالك مع الاسماعيلي، السابعة مساءً يوم السبت 14/8/2021 على استاد الاسماعيلية.

2- الزمالك مع وادي دجلة، الساعة التاسعة مساءً، يوم 17/8/2021 على استاد القاهرة الدولي.

3- الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، الجمعة 20/8/2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

4- الزمالك مع الانتاج الحربي، يوم الاثنين 23 أغسطس 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

5- الزمالك والبنك الأهلي، يوم الخميس 26 أغسطس 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من الجدير بالذكر أن الزمالك حالياً في المركز الأول برصيد 67 نقطة، أما النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.