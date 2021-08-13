نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية والمشفرة لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية والمشفرة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بالتقنية العادية SD المتاحة مجاناً، والتقنية فائقة الدقة والجودة HD المشفرة، وذلك لمتابعة مباريات اليوم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021م، حيث تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية SSC عن امتلاكها الحق الحصري في نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري، وقد أوضحت أنه يمكنكم الحصول على القنوات الناقلة مجاناً للدوري، كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في باقات الدوري السعودي عبر منصة شاهد VIP وعبر جهاز GOBX باشتراك شهري.

طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية والمشفرة

تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية المالك الحصري لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عن إطلاق وتدشين مجموعة من القنوات المفتوحة والمشفرة المتخصصة تحت مسمى قنوات SSC، وذلك بالتعاقد مع مجموعة قنوات MBC الفضائية لتقديم خدمات النقل لأحداث المسابقات السعودية والبث لهذه القنوات، وقد تم إطلاق وتدشين قنوات اس اس سي الفضائية اعتباراً من شهر أغسطس 2021م.

وقد أكدت شركة الرياضة السعودية على أنها تتيح أمام الجمهور الرياضي إمكانية متابعة مباريات كرة القدم والمسابقات الرياضية السعودية عبر قنوات SSC المفتوحة بشكل مجاني بتقنية SD العادية على منصة شاهد الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي عرب سات، وسيتم إتاحة مشاهدة القنوات بتقنية HD عبر منصة شاهد VIP مجاناً حتى تاريخ 5 سبتمبر 2021م.

ما هي خطوات استقبال قنوات SSC المجانية؟

يمكن لمحبي ومتابعي كرة القدم السعودية سواء الدوري السعودي للمحترفين أو المسابقات الكروية أو الرياضية الأخرى بالمملكة العربية السعودية عن طريق قنوات SSC الفضائية، حيث تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي عن إطلاق مجموعة القنوات على القمر الصناعي عرب سات بشكل مجاني.

وقد أصبح بإمكانكم الآن تنزيل القنوات ضمن قائمة القنوات لديكم من خلال توجيه الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 “26 شرق”، ثم الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال خاصتكم، والنقر على “التركيب”، ثم النقر على قائمة الترددات، ولإضافة قنوات جديدة قم بالنقر على الزر باللون المحدد لإضافة القنوات الجديدة.

وسيطلب منك إدخال تردد قنوات SSC الرياضية بشكل يدوي، واختيار الاستقطاب، وتعبئة معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، ثم النقر على زر “OK”، ستظهر رسالة أن المرسل موجود، قم بالنقر على زر “ابحث”، وسيتم تنزيل القنوات وفق طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية الموضحة على قائمة القنوات بجهاز الاستقبال.

تردد قنوات SSC الرياضية 2021

ترددات قناة SSC عربسات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 11747 / 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قد يهمك أيضاً التعرف على

ما هي طريقة الحصول على قنوات SSC المشفرة؟

يتم الحصول على قنوات SSC المشفرة من خلال منصة شاهد VIP الإلكترونية وعلى جهاز GOBX الفضائي، حيث يمكنكم الاشتراك في باقة الرياضة على شاهد VIP للاستمتاع بمشاهدة المباريات بتقنية HD فائقة الدقة والجودة، بالإضافة إلى الحصول على جميع محتوى شاهد، وقد أوضحت المنصة أن سعر الاشتراك الشهري للمنصة هو 57.99 ريال سعودي، وأن الباقة متاحة بشكل مجاني حتى تاريخ 5 سبتمبر 2021م.

كما يمكنكم الاشتراك في باقة الرياضة على منصة شاهد VIP وجهاز GOBX سوياً لمشاهدة الأحداث الرياضية فضائياً عبر شاشات التليفزيون، حيث يمكن الحصول على اشتراك مُضاعف يتيح أمام المشترك إمكانية متابعة باقة الرياضة بشكل كامل على جهاز جي بوكس، بالإضافة إلى باقة الرياضة على شاهد VIP معاً بتقنية الصورة HD فائقة الدقة.

وفي حال شراء الجهاز والاشتراك في باقة شاهد، فسوف يحصل المشترك على جميع محتوى شاهد VIP من أعمال شاهد الأصلية والحصرية وغيرها، وذلك مقابل اشتراك قيمته 74.99 ريال سعودي، ويجب العلم أن الباقة متوفرة مجاناً الآن على شاهد وجهاز GOBX حتى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر 2021.