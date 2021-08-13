انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل بداية الليغا.. ريال مدريد لم يخسر في المباراة الإفتتاحية منذ 2008 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لم يخسر نادي ريال مدريد في بداية الليغا منذ أكثر من عقد، وبالتحديد منذ عام 2008 عندما استطاع نادي ديبورتيفو لاكورونيا من الفوز على نادي ريال مدريد في أول مباراة له في الليغا، ومنذ ذلك الحين استطاع نادي ريال مدريد الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 أخرى.

في عام 2008 وبالتحديد في 31 أغسطس خسر الريال 2-1 أمام فريق كان يعيش أسوأ الفترات، وبعد هذه المباراة سقط للدرجة الثالثة، ومنذ ذلك الحين فاز الريال في المباريات الإفتتاحية في 8 مواسم، وتعادل في 4 مواسم أخرى.

المباراة الإفتتاحية لريال مدريد في الليغا

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد سيبدأ المباراة الإفتتاحية بمواجهة ديبورتيفو ألافيس خارج عقر داره على ملعب مينديز وروزا، حيث يطمح المدرب كارلو أنشيلوتي إلى قيادة الملكي إلى أول مباراة فوز في فترته الثانية بعد توليه تدريب ريال مدريد، وبعد فشله في الفوز في المباريات الودية التي أقيمت استعدادًا للموسم الجديد.

ويركز نادي ريال مدريد ولاعبيه على الثلاث نقاط في البداية، التي من الممكن أن يجعلها رسالة قوية إلى الجميع، ويطمئن جمهوره بأن الليغا ستكون مدريدية.

ويسعى نادي ريال مدريد في الوقت الحالي في التعاقد مع مبابي في صفقة بقيمة 120 مليون يورو، في صفقة من نوع إقبل أو أُرفض، ووفقًا لـ شبكة كادينا سير الإسبانية الرقم الذي عرضه ريال مدريد لم يكن من قبل الصدفة، ولكن من الممكن استعادة المبلغ عن طريق التسويق وحقوق البث، والألقاب التي من الممكن أن يحققها النادي في حضور مبابي.