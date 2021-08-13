لوكاكو أغلي لاعب في تاريخ كرة القدم بعقد صفقة بقيمة 115 مليون يورو

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محمد سياف - ابو ظبي - لوكاكو أغلي لاعب في تاريخ كرة القدم (بمجموع انتقالاته) بعد أن عقد صفقة بقيمة 97.5 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو) هذه الصفقة القياسية التي جعلت منه الأغلى حيث أصبح مهاجم تشيلسي الجديد هو الأغلى في تاريخ البريميرليج وأغلي من رحل عن الدوري الإيطالي بعد أن غادر فريق أنتر ميلان لنادي تشيلسي الانجليزي بعقد لمدة 5 سنوات حتي عام 2026.

لوكاكو

ونستعرض معكم تاريخ انتقالات روميلو التي وصل مجموعها إلي 285 مليون جنيه استرليني والتي وصل بها إلي اللقب، حيث كانت أولي أنتقالات روميلو لوكاكو من أندرلخت البلجيكي في عام 2011 وبلغت حينها قيمة صفقة الانتقال 13 مليون جنيه أسترليني، وعقب ذلك حصل علي 3 ملايين لإعارته إلي إيفر تون ثم إنتقاله إلي نفس النادي بصورة نهائية في 2014 مقابل قيمة 28 مليون، كما أنتقل من ايفرتون إلي مانشيستر يونايتد بتكلفة 75 مليون جنيه أسترليني ثم 68.3 مليون جنيه استرليني لرحيله عن يونايتد إلى إنتر، ليصل المجموع إلى 284.8 مليون جنيه استرليني.

أنتقال روميلو لوكاكو لنادي تشيلسي

وعقب عودة روميلو لوكاكو لنادي تشيلسي أعلن النادي عن أستعادة مهاجمه البلجيكي القادم من صفوف إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وأعرب Lukaku عن سعادته للعودة إلي هذا النادي الرائع، وقال جئت إلي هنا كطفل والآن عدت بالكثير من الخبرات، وقال منذ رحلت خضت رحلة من النجاحات والانكسارات وهناك خبرات جعلتني أقوي وسوف أسعي لمساعدة الفريق علي الحصول علي العديد من الألقاب الجديدة.

اغلي صفقات الدوري الانجليزي 2021

ونستعرض لكم أغلي صفقات الدوري الإنجليزي في عام 2021 وكان منها جاك جريليش من أستون فيلا لـ مانشستر سيتي (2021) مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، روميلو لوكاكو من إنتر ميلان لـ تشيلسي (2021)، مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، جادون سانشو من بوروسيا دورتموند لـ مانشستر يونايتد (2021)، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.