انت الان تتابع تفاصيل خبر شوبير يفجر مفاجأة عقب مباراة بيراميدز والمصري.. وصفقات بيراميدز 2021 تثير مخاوف الأهلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصيب بيراميدز بصاعقة أمس عقب فوز المصري عليه بهدف بلا مقابل في منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري، وحقق النادي المصري أنتصارا ثمينا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي استاد الإسكندرية وكانت نتيجة المباراة لصالح المصري الذي كان يحلم ويخطط للحصول علي المركز الثالث ويضمنه لصالحه، كما ضمن الفريقين التأهل للكونفدرالية في الموسم المقبل.

بيراميدز

ومع ختام المباراة وقدرة اللاعب اسلام عطية في الدقيقة 39 علي تسجيل هدف المباراة برأسية من عمر كمال عبد الواحد أستطاع المصري تحقيق نتيجة إيجابية ووصل رصيد المصري إلي 49 نقطة بينما أصبح رصيد بيراميدز 43 نقطة ليكون بذلك في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري.

رحيل تايكس جونياس

هذا وقد كشفت مصادر اعلامية عن اقتراب رحيل تايكس جونياس المدير الفني لفريق Pyramids كما أطلق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق مفاجأة خطيرة من العيار الثقيل مؤكدا علي رحيله خلال أيام خاصة عقب خسارة بيراميدز من المصري البورسعيدي، وكتب شوبير في تغريدة له علي موقع التواصل الأجتماعي تويتر “شكلها كده أيام تاكيس جونياس أصبحت معدودة مع فريق الاهرام وفيما يبدو أيضا أن بديله سيكون مدرب مصرى ياتري مين؟؟؟”.

صفقات بيراميدز

وتوجد العديد من الصفقات التي يتم الإعلان عنها خلال الفترة الحالية ولكن بصورة غير رسمية وذلك حتي نهاية الموسم حيث قال الإعلامي عمرو ربيع ياسين في منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “ناصر ماهر إلي بيراميدز مقابل 7 مليون جنيه للأهلي و الإعلان الرسمي بعد انتهاء الموسم”.

ولم تتوقف الأقاويل عند هذا الحد فقد دخل فريق النادي في مفاوضات مع بيرسي تاو لاعب فريق برايتون الانجليزي والذي يفاوضه النادي الأهلي أيضًا وفي حالة موافقة اللاعب سيقطع الطريق أمام المارد الأحمر في الفوز بهذه الصفقة.

كما يتحفظ النادي الأهلي كذلك علي رحيل اللاعب النيجيري جونيور أجايي بدون أي مقابل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن ضمن أسباب رفض رحيل جونيور أجايي مجانا هو التخوف من انتقاله إلي الزمالك أو بيراميدز بدون تحقيق استفادة من بيع اللاعب.