مناقشة معوقات العمل بنادي أهلي صنعاء
ناقش اجتماع لمجلس إدارة نادي أهلي صنعاء اليوم برئاسة رئيس المجلس حسن الكبوس، بحضور نائب رئيس مجلس الشرف الأعلى الدكتور عبدالعزيز الكميم، معوقات سير العمل في النادي وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الاستثمارية للنادي وأهمية الحفاظ على ممتلكات النادي بما لا يتعارض مع المصالح المشتركة ووضع الحلول الناجعة لإعادة تأهيل المدرجات الغربية وتوسيعها بالإضافة إلى تعشيب الملعب.
وأقر المجتمعون، تعيين الدكتور خالد عمر أميناً عاماً مساعداً للنادي.
إلى ذلك ناقش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حسن الكبوس مع رابطة المشجعين، أوضاع النادي واستعدادات الفريق الأول وفريقي الشباب والناشئين للاستحقاقات المقبلة، سيما الدوري العام الذي أعلن اتحاد اللعبة انطلاقه، منتصف الشهر القادم.
وأشاد الكبوس بدعم ومساندة رابطة المشجعين ووقوفها إلى جانب النادي .. مشدداً على ضرورة دعم مجلس إدارة النادي ومنتسبيه، والحفاظ على سمعته ومكانته التاريخية.
(سبأ)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناقشة معوقات العمل بنادي أهلي صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.