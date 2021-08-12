مناقشة معوقات العمل بنادي أهلي صنعاء

مناقشة معوقات العمل بنادي أهلي صنعاءناقش اجتماع لمجلس إدارة نادي أهلي صنعاء اليوم برئاسة رئيس المجلس حسن الكبوس، بحضور نائب رئيس مجلس الشرف الأعلى الدكتور عبدالعزيز الكميم، معوقات سير العمل في النادي وسبل معالجتها.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الاستثمارية للنادي وأهمية الحفاظ على ممتلكات النادي بما لا يتعارض مع المصالح المشتركة ووضع الحلول الناجعة لإعادة تأهيل المدرجات الغربية وتوسيعها بالإضافة إلى تعشيب الملعب.

وأقر المجتمعون، تعيين الدكتور خالد عمر أميناً عاماً مساعداً للنادي.

إلى ذلك ناقش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حسن الكبوس مع رابطة المشجعين، أوضاع النادي واستعدادات الفريق الأول وفريقي الشباب والناشئين للاستحقاقات المقبلة، سيما الدوري العام الذي أعلن اتحاد اللعبة انطلاقه، منتصف الشهر القادم.

وأشاد الكبوس بدعم ومساندة رابطة المشجعين ووقوفها إلى جانب النادي .. مشدداً على ضرورة دعم مجلس إدارة النادي ومنتسبيه، والحفاظ على سمعته ومكانته التاريخية.

(سبأ)

