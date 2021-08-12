نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة 2021 بدر SD الناقلة مباريات الدوري السعودي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة 2021 الناقلة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2021م، حيث تمتلك قنوات SSC الحق الحصري في بث مباريات الدوري السعودي على القنوات الفضائية والرقمية (شاهد VIP أو عبر جهاز Gobx)، وهذا ما تم الإعلان رسمياً من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه قد تم منح شركة الرياضة السعودية حقوق بث مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي عبر قنواتها الفضائية والقنوات الرقمية الأخرى لمدة موسم رياضي واحد فقط “سنة واحدة”، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على تردد SSC السعودية ومواعيد مباريات اليوم في جدول الدوري السعودي 2021، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط موقع مكاني تذاكر لشراء تذكرة حضور المباراة القادمة بالدوري.

تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة 2021

تم إطلاق وتدشين مجموعة SSC الفضائية الرياضية السعودية من قبل شركة الرياضة السعودية، وتحتوي باقة القنوات على قنوات بتقنية SD العادية وأخرى بتقنية HD الفائقة الجودة، ويتم البث من خلالها على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات بدر 6 وسهيل سات بشكل مجاني من خلال ضبط تردد القنوات المعلن عنه، فمن يرغب في الحصول على ترددات قنوات SSC Sports المفتوحة مجاناً يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

ترددات قناة SSC عرب سات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 11747 / 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإعلان عن قنوات أخرى تبث المحتوى الرياضي بتقنية HD باشتراك على منصة شاهد أو عبر جهاز Gobx، حيث تحتوي مجموعة قنوات SSC سبورت على 7 قنوات رياضية، وتتوفر كافة القنوات بالتقنية HD فائقة الدقة والجودة، بينما يتوفر فقط أربعة قنوات بتقنية SD العادية وهم (SSC 1 & 5 & 6 & 7).

ضبط تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة

من يرغب في الحصول على قائمة قنوات SSC الرياضية، يمكنه ذلك من خلال ضبط التردد الجديد أو تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة 2021 الفضائية المجانية وفق ما تم الإعلان عنه من قبل شركة الرياضة السعودية من خلال توجيه الطبق اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المناسب والمتاح لديك (عرب سات بدر 6 – نايل سات – سهيل سات)، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الرسيفر “التركيب”.

النقر على قائمة الترددات.

الضغط على زر “إضافة” لإضافة قنوات جديدة من خلال النقر على الزر باللون المحدد بالقائمة.

إدخال تردد قنوات SSC سبورت الموضحة بالجدول المرفق.

النقر على زر “OK”.

سيظهر رسالة تفيد بأن المرسل أو التردد موجود.

قم بالنقر على زر “بحث”.

وسيتم تنزيل قنوات SSC الرياضية بشكل فوري ومجاني على قائمة القنوات بالرسيفر لديك بتقنية SD العادية، ومن يرغب في التعرف على تردد قنوات SSC المجانية المفتوحة وبيان شركة SSC الرياضية، بالإضافة إلى ذلك التعرف أيضاً على باقات القنوات على جهاز GOBX وشاهد VIP، والإطلاع على بيان شركة الرياضة السعودية الرسمي فيما يتعلق بحقوق البث الفضائي والرقمي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

هل قنوات SSC الرياضية مشفرة أم مفتوحة؟

أطلقت مجموعة قنوات اس اس سي الرياضية عدداً من القنوات الرياضية التي يمكن مشاهدتها بالمجان من خلال ضبط تردد SSC أو باشتراك شهري أو سنوي، ومن المقرر أن يتم بث مباريات الجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بشكل مجاني بجودة HD عالية الدقة والجودة لمن يمتلك جهاز Gobx فقط.

ثم يبدأ تشفير مباريات الدوري السعودي بدايةً من الجولة الرابعة، حيث يمكن مشاهدة المباريات مجاناً حتى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم، ويجب العلم أن هذا لن يسرى إلا على القنوات التي تبث محتواها بتقنية HD فقط، إذاً يمكنكم مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية اتش دي حتى التاريخ المذكور مجاناً، وبعد ذلك يبدأ تشفير الدوري.

كما يمكنكم متابعة كافة مباريات الدوري السعودي بشكل مجاني بالكامل من خلال تنزيل تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي بدر 6 أو عبر نايل سات وسهيل سات، ولكن يجب العلم أن قنوات SSC المفتوحة مجاناً تبث بتقنية SD العادية، ويمكن ضبط تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة 2021 على كافة الرسيفرات الآن.