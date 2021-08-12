انت الان تتابع تفاصيل خبر عدو الأمس رفيق اليوم.. راموس يحتفل بانضمام ميسي على طريقته الخاصة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الأمر الذي يعلمه الجميع مدى العداوة التي جمعت بين المدافع راموس مدافع ريال مدريد السابق و ميسي مهاجم نادي برشلونة السابق، والذي جمعتهما الأيام يتقابلوا في نادي باريس سان جيرمان كزملاء في نفس الفريق، حيث انتقل اللاعبين في نفس الظروف وهي رحيلهم مجانًا.

لم يبخل النجم الإسباني راموس من الثناء على نجم باريس سان جيرمان الجديد ميسي، حيث أبدى رأيه فيه قائلًا: “ميسي من أفضل لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل، ولكن الأمر ليس بيدي، أستطيع قول المزيد والمزيد، ولكن يجب على كل لاعب أن يتخذ قراراته الخاصة، وأحب أن أكون مع أفضل اللاعبين، سيجد ميسي مساحة في الفريق “.

احتفال راموس بانضمام ميسي

وكشف راموس في وقت سابق تمنيه ضم ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان وبعد الانضمام نشر هذه الصورة قائلًا: “ليو ميسي، من كان يصدق، أهلًا وسهلًا”.

وكان ميسي قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس قادمًا من برشلونة لإجراء الكشف الطبي بالمستشفى الأمريكية في باريس، والواقعة في منطقة إيل دي فرانس حيث تقع على حدود باريس على الضفة اليمنى لنهر السين”.

وفي جانب متصل نجح اللاعب ليونيل ميسي في التتويج بالعديد من الألقاب مسبقًا، وهى 37 لقب 35 مع برشلونة، بواقع 10 دوري، و4 أبطال أوروبا، و7 كـأس الملك، و 8 السوبر الإسباني، و3 كأس العالم للأندية، و 3 كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كأس العالم تحت 20 سنة أولمبياد بكين 2008.