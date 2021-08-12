تشيلسي يتوج ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه

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محمد سياف - ابو ظبي - تمكن نادي تشيلسي من التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، حيث استطاع الفوز على نظيره فياريال بركلات ترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1، مما أدى إلى الاحتكام شوطين إضافيين ومن ثم ضربات ترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

جاء الهدف الأول لنادي تشيلسي عن طريق النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 27 من تمريرة الألماني كاي أمام المرمى ليضعها في الشباك، وبهذا يصبح زياش أول لاعب مغربي يسجل في السوبر الأوروبي، وفي الدقيقة 43 تعرض زياش للإصابة، وحل مكانه كريستيان بوليسيتش، وتمكن نادي فياريال من التعادل مع تشيلسي من خلال النجم جيرارد موينو في الدقيقة 73 من عمر المباراة، لينهي الـ 90 دقيقة بالتعادل الإيجابي.

وكان تشيلسي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف، بينما فياريال تمكن من الحصول على لقب الدوري الأوروبي متفوقًا على مانشستر يونايتد بركلات ترجيح، وبذلك يكون تشيلسي حصل على لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج باللقب في عام 1998، وخسر اللقب في أعوام 2012 و2013 و2019.

وفي جانب متصل يعد فريق برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأكثر تتويجا ببطولة كأس السوبر الأوروبي، وبايرن ميونخ كان آخر المتواجدين بلقب كأس السوبر على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1، وبهذا يكون فريق الغواصات فشل في تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.