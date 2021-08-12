ترتيب الدوري المصري و المنافسة تشتعل بين الأهلي والزمالك

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عمر شويل - جدة ترتيب الدوري المصري. اشتعلت المنافسة بين قطبي الكرة المصرية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. على احتلال قمة الدوري. حيث ينتظر كلا الفريقين تعثر أحدهما ليعتلي قمة الدوري. في مشهد لم تره الكره المصرية منذ سنوات. حيث أنه ولأول مرة يكون هناك منافسة كبيرة بين الناديين على اعتلاء قمة الجدول والحصول على بطولة الدوري العام للموسم 2020/2021، وذلك بسبب اقتراب الناديين في عدد الأهداف وعدد النقاط.

ترتيب الدوري المصري واشتعال المنافسة بين الأهلي والزمالك

شهدت الملاعب المصرية هذا الأسبوع مباراتين هامتين في بطولة الدوري العام المصري ، الأولي بين فريق الزمالك والاتحاد السكندري، حيث استطاع نادي الزمالك الفوز على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصل على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة ويرفع رصيده من النقاط إلى 67 نقطة ليعتلي قمة ترتيب الدوري المصري.

أما المباراة الثانية فهي بين النادي الأهلي ونادي الاسماعيلي وهي واحدة من المباريات الهامة خاصة بعد تحسن نتائج فريق الاسماعيلي في المباريات الأخيرة، وقد انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بين فريقي النادي الأهلي ونادي الاسماعيلي، ليؤدي ذلك إلى تعثر النادي الأهلي في اعتلاء قمة ترتيب الدوري المصري، حيث صعد رصيد النادي الأهلي من النقاط إلى 65 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة خاصة مع تساوي الفريقين عدد المباريات التي لعبها كلاً منهم، ومتبقي لكل فريق نحو 10 مباريات في بطولة الدوري الممتاز المصري للموسم الجاري 2020/2021 .

ويتنظر جمهور وعشاق النادي الأهلي من اللاعبين بذل المزيد من الجهد والعطاء داخل الملعب كى لا تضيع منهم فرصة الحصول على بطولة الدوري للموسم الجاري، خاصة مع تقارب النقاط بين الأهلي ونادي الزمالك، وأن لاعبي النادي الأهلي هم وحدهم من يتحملون ذلك، بسبب إهدارهم للفرص في العديد من المباريات وخروج النادي الأهلي من تلك المباريات إما متعادلاً أو خاسراً بدون أية أسباب أو مبررات، ويمكن التعرف على ترتيب فرق الدوري المصري للأسبوع 29 من بطولة الدوري المصري، وذلك كما يلي:-

ومن المنتظر أن تشهد مسابقة الدوري العام المصري منافسة شرسة بين الناديين خلال المباريات المتبقية لكل منهم.