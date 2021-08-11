نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الدوري السعودي MBS 2021 مواعيد ونتائج مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض جدول الدوري السعودي MBS 2021 للتعرف على مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الجديد، حيث يتم البحث في الوقت الحالي بشكل كبير جداً من قبل محبي وعشاق كرة القدم السعودية عن مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021 – 2022م، كما أن هناك من يرغب في التعرف على موعد مباراة الفريق الذي يقوم بتشجيعه القادمة، لذلك قمنا بتوفير مواعيد مباريات الأسبوع الأول من الدوري، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع مكاني تذاكر لحجز أو شراء تذكرة المباراة القادمة، أو الحصول على تردد قناة SSC Sports المفتوحة الناقلة مباريات الدوري السعودي، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

جدول الدوري السعودي MBS 2021

انطلقت أولى مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2022م يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 11 أغسطس 2021م، وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن أن شركة “روشن” المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية هي الراعي الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقد جاء ذلك بعد الاتفاق مع رابطة دوري المحترفين السعودي SPL على الدخول باعتبارها راعي رسمي رئيسي للموسم الرياضي الجديد، وتهتم شركة روشن برعاية الدوري من قبيل حرصها على منح جماهير كرة القدم السعودية فرصةً للارتقاء بالدوري، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الحياة للمجتمع، ومن يرغب في التعرف على مواعيد مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

اليوم المباراة التاريخ التوقيت القناة النتيجة الأربعاء الفيحاء X الاتحاد 11 أغسطس 2021م 7:15م SSC Sports 1 – 0 الخميس أبها X الشباب الرائد X الفتح الحزم X التعاون 12 أغسطس 2021م 7:15م 7:20م 8:55م SSC Sports – الجمعة النصر X ضمك الأهلي X الفيصلي 13 أغسطس 2021م 7:05م 8:55م SSC Sports – السبت الاتفاق X الباطن الهلال X الطائي 14 أغسطس 2021م 6:55م 8:55م SSC Sports –

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

تم الإعلان من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأنه قد تم منح شركة الرياضة السعودية ssc الحقوق الحصرية ( الفضائية – الرقمية) لبث مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم الرياضي الجاري فقط، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بالتعاون مع مجوعة mbc بإدارة المحتوى الفضائي والرقمي لموسم واحد، ويمكنكم التعرف على ترددات قنوات SSC الرياضية المفتوحة من خلال التالي:

ومن يرغب في الحصول على جدول الدوري السعودي MBS 2021 أو مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والإطلاع على نتائج مباريات اليوم أيضاً، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.