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قبل بدء بطولة الدوري السعودي للمحترفين يسأل الكثيرين عن سعر اشتراك الدوري السعودي 1443 وكيفية الاشتراك في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي. وأسعار الاشتراك بدوري بلس المقدم من الاتصالات السعودية فقد أتاحت الشركة إمكانية المشاهدة المجانية عبر التجربة الرقمية بجانب مشاهدة الاستديو التحليلي والإحصائيات. سعر اشتراك الدوري السعودي 1443 يُمكن لعشاق الكرة السعودية ومحبي متابعة الدوري السعودي للمحترفين وكذلك بطولة كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين من متابعة المباريات بعد الاشتراك بالقنوات الناقلة لها. فيمكن للجمهور مشاهدة ومتابعة المباريات مجانًا عبر قنوات ssc الفضائية بتقنية SD وأيضًا متاح الاشتراك بالأسعار الآتية من خلال منصة شاهد: تبلغ قيمة الاشتراك بباقة الرياضة في منصة شاهد VIP بمقابل 74،99 ريال.

تبلغ قيمة الاشتراك على جهاز GOBX ومتابعة المباريات بتقنية HD: بمقابل 74،99 ريال ، وكما أنها متاحة مجانًا للكل حتى موعد 5-9-2021.

وتبلغ قيمة الاشتراك في باقة الرياضة بمنصة شاهد VIP و المشاهدة بتقنية HD: بمقابل 57،99 ريال سعودي، وهي متاحة بشكل مجاني للجميع حتى موعد 5-9-2021. تردد قنوات الدوري السعودي ينتظر عشاق الساحرة المستديرة نقل أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر ترددات القنوات الآتية: القناة التردد – الاستقطاب معدل الترميز – معامل التصحيح قناة SCC على النايل سات 12523 -عمودي 27500- 4/3 قناة SCC على قمر عرب سات 11747- عمودي 27500- 4/3 ما سعر جهاز GOBX لمشاهدة مباريات الدوري السعودي يمكن مشاهدة أحدث المباريات للدوري السعودي على جهاز GOBX. يوفر الجهاز اشتراكًا مجانيًا لمدة 4 شهور. وسعر الاشتراك الشهري 499 ريال ويعمل الجهاز من خلال الآتي: يعمل دون بطاقة ذكية ويتم تشغيله على الريسيفر عبر الإعدادات ويمكن للمستخدم تطبيق آلية التشغيل للحصول على القناة الأم.

ويمكن تسجيل الحساب على الرسيفر عبر رقم تسلسلي للجهاز موجود بأسفل الجهاز مكونًا من 14 رقم.

وأيضًا يسهل إضافة التردد على الرسيفر عبر إعدادات الجهاز وإضافه التردد، ويمكن إضافة القنوات الجديدة وترتيبها بسهولة. الاشتراك في دوري بلس يمكن الاشتراك في دوري بلس بالآتي: قم بالدخول لموقع دوري بلس.

النقر على أيقونة دوري بلس ثم اشتراك واكتب بريدك الإلكتروني واتبع تعليمات تفعيل الخدمة. الوسوم عمر شويل - جدة سعر اشتراك الدوري السعودي 1443 وكيفية الاشتراك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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