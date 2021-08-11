نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SSC Sports الرياضية 2021 الناقلة مباريات اليوم الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قنوات SSC Sports الرياضية المفتوحة الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد، وذلك بعد أن حصلت شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي على حقوق البث الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م، وقد أعلنت شركة MBC Media Solutions المعروفة إعلامياً باسم MMS عن عقد الشراكة مع شركة SSC لكي تكون MMS هي الوكيل الإعلاني الحصري للمنافسات الرياضية السعودية التي يتم نقلها عبر القنوات الفضائية التليفزيونية وعبر القنوات الرقمية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر تردد قناة SSC الرياضية المجانية بتقنية SD العادية وتقنية HD عالية الدقة والجودة لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين حصرياً.

تردد قنوات SSC Sports الرياضية 2021

تم الإعلان رسمياً من قبل شركة SSC الفضائية إطلاق مجموعة قنوات SSC الرياضية الفضائية على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني لمن يرغب في متابعة القنوات المفتوحة لمتابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، فمن يرغب في الحصول على ترددات قنوات SSC سبورت يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

تردد قناة SSC عرب سات تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 11747 / 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حقوق بث قنوات SSC الفضائية

أكدت مجموعة قنوات SSC سبورت على امتلاكها حقوق بث مباريات المسابقات السعودية الموسم الرياضي الجديد 2021 – 2022م، حيث تمتلك قنوات اس اس سي الرياضية حق البث الحصري للمسابقات التالية:

كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

كأس السوبر السعودي.

كما أكدت على حقها الحصري في نقل جميع الأحداث الرياضية العالمية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حصولها على الحق الحصري في نقل جميع البطولات الآسيوية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تتضمن البطولات التالية:

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022م. نهائيات كأس آسيا الصين 2023م. مسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.

القناة الناقلة مباراة اليوم في الدوري السعودي MBS

تنطلق أولى مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021م – 2022م اليوم الأربعاء بتاريخ 11 أغسطس 2021م، حيث تقام اليوم مباراة الفيحاء والاتحاد على أرضية استاد المجمعة الرياضية في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة SSC HD 1 الفضائية التي يمكنكم الحصول عليها من خلال توجيه الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المناسب والمتاح لديكم، ثم التوجه إلى الرسيفر لضبط إعدادات القنوات الرياضية وإدخال تردد قنوات SSC Sports الرياضية عرب سات أو نايل سات الموضح بالجدول المرفق بالمقال، وسيتم التعليق على مباراة اليوم بصوت المعلق الرياضي مشاري القرني.