انت الان تتابع تفاصيل خبر نيمار كان له دور.. أبرز تصريحات ميسي بعد انضمامه لباريس سان جيرمان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد اللاعب ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، خلال المؤتمر الخاص بتقديمه إلى جماهير باريس سان جيرمان، بعد قضائه نحو 20 سنة في قلعة الكامب نو، ليبدأ في حفر تاريخ جديد مع البي أس جي.

وصرح ميسي في المؤتمر قائلًا: “نيمار كان له دور في قدومي إلى هنا، وأنا والبي أس جي لدينا نفس الهدف وأتمنى أن نحققها معًا، وهناك دوافع في قدومي إلى هنا، وكان لدي العديد من الإتصالات مع دي ماريا وباريديس”.

وتابع ميسي ” قبل رحيلي بكل تأكيد لم أعرف وجهتي القادمة، وأنا ممتن لنادي برشلونة، لأنه كان السبب في دعمي من الصغر، وكانوا يعرفون أنني سأنضم فريق قوي يحقق دوري الأبطال، لأن لدي عقلية انتصارية، وباريس سان جيرمان أراد تحقيق نفس الهدف”.

و بشأن الأنباء بخصوص عدم رحيله من برشلونة، تحدث ميسي قائلًا: “الأمور تغيرت كثيرًا، ونضجت في كرة القدم، فيمكنني القول الرغبة باقية، وسأواصل الرغبة في الفوز”.

وعن تواصله مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، تحدث ميسي قائلًا: “أنا لدي علاقة رائعة معه، وعندما بدأت المفاوضات تحدثت معه، كان هناك توافق واضح، بداية من المدرب والمساعدين إلى تشكيلة اللاعبين والذي ساعد في تحقيق مصيري”.

واختتم ميسي قائلًا: “أعتقد أنه لدي تشكيلة رائعة من اللاعبين، وأنا هنا من أجل أن أساعد الفريق، وحلمي رفع دوري الأبطال مرة أخرى، وأنا حاليًا في المكان المناسب لهذا”.