تشيلسي يواجه فياريال في نهائي كأس السوبر الأوروبي اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجه اليوم نادي تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، نظيره الإسباني نادي فياريال بطل الدوري الأوروبي في التاسعة مساءً، حيث يصطدم الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، على ملعب ويندسور بارك بأيرلندا الشمالية.

تمكن نادي تشيلسي مسبقًا من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف، وعلى الجانب الآخر تمكن فياريال من حصد لقب الدوري الأوروبي متفوقًا على مانشستر يونايتد بركلات ترجيح.

ويريد نادي تشيلسي حصد لقب كأس السوبر الأوروبي مرة أخرى وذلك بعد أن استطاع التتويج باللقب في عام 1998، وخسر اللقب في أعوام 2012 و 2013 و 2019، وفي الجانب الأخر يتمنى فريق فياريال تحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في حياته، ليصبح الفريق رقم 25 الذي يتوج بالبطولة.

وقامت لجنة الحكام في اليويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عام لإدارة المباراة، وكان اليويفا قد حددت 13 ألف مشجع لحضور نهائي السوبر الأوروبي، ويجب على من يحضر من الجماهير تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فحص كورونا، وسيخضع المشجعون من البلاد الأخرى للقواعد التي تتبعها الدولة التي جاء منها.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة ونادي ميلان الإيطالي أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب، حيث تمكن برشلونة من التتويج باللقب 5 مرات، وكان بايرن ميونخ آخر المتواجدين بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1.