نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شراء تذاكر مباريات sauditickets.sa الدوري السعودي 1443 الحجز عبر تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط شراء تذاكر مباريات www.sauditickets.sa عبر موقع تذاكر السعودية وعدد من المنصات التي تقوم الفرق السعودية بطرح الحجز الإلكتروني لمبارياتها عبر تلك المنصات، وينطلق الدوري السعودي في الموسم الجديد له 1443 ابتداء من 11 أغسطس 2021، كأس الأمير محمد بن سلمان، وسط ترقب ومتابعة جماهيرية كبيرة، وذلك سيكون حضوريا بما يرفع روح التنافس والمتعة بين المتابعين ويرغبوا في التعرف على الطرق المشروعة للحجز عبر المنصات الإلكترونية وأسعار تذاكر المباريات.

موسم الدوري السعودي الجديد 1443

وقد عانت الكرة العالمية وخاصة الخليجية في العامين الماضيين من توقف كبير في البطولات المحلية والقارية، حيث انتشر فيروس كرونا بشكل كبير بشكل متتابع بين الدول، وحاولت وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية بإيقاف السفر والتنقل من وإلى البلاد التي تم تصنيفها بالبلاد الموبوءة، وذلك تجنبا لانتشار الفيروس بين أفراد الشعب، وتم فرض الإغلاق الجزئي أو الكلي على عدد من المناطق التي ارتفعت فيها الإصابات اليومية بفيروس كرونا، وتأثر النشاط الرياضي بشكل كبير في تلك الفترة، بينما قامت دول أخرى بإقامة المباريات بدون جمهور ليتم متابعتها فقط عبر الشاشات الرياضية المعتمدة.

الدوري السعودي 1443 (كأس الأمير محمد بن سلمان)

يعتبر كاس الأمير محمد بن سلمان ومباريات الدوري من أعلى المباريات متابعة بين المجتمع السعودي والخليجي، وذلك بشكل متصاعد بالسنوات الماضية، وتم إنشاء المنصات الرياضية والقنوات السعودية الناقلة لتلك المباريات بعد الارتفاع المتصاعد للمتابعة، وكانت السنوات الماضية الإقبال بشكل أكبر على متابعة المباريات والفرق المفضلة للمجتمع السعودي عبر القنوات الرياضية المتخصصة، بينما قامت وزارة الرياضة بالمملكة بفتح باب الحجز الإلكتروني لحضور المباريات في الموسم الكروي الجديد.

جدول ترتيب الدوري السعودي الجديد والفرق المشاركة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 11 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 14 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0

الحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات

أتاحت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودي الحجز الإلكتروني لتذاكر حضور المباريات منذ عدد من السنوات، وذلك تيسيرا على المستخدمين بالحجز الإلكتروني بالطريقة الاسهل وبالبريد الإلكتروني للراغبين في الشراء، وأيضا بعد اعتماد النظام الإلكتروني الرقمي بالمملكة لضمان الدقة والسرعة وعدم الاختلاط والتزاحم، كما يتم التأكد من عدم تعرض المشترين لأعمال النصب أو الاحتيال.

الطرق المتاحة للحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات

أتاحت وزارة الرياضة عدد من الطرق:

شراء التذاكر عبر منصة مكاني.

إتاحة تذاكر المباريات عبر موقع تذكرتي.

شراء التذاكر بتطبيق توكلنا.

كيفية الدخول على رابط شراء تذاكر مباريات sauditickets.sa الدوري السعودي 1443

في الفيديو الموجود في هذا المقال تم شرح خطوات الدخول لحجز وشراء تذاكر لمباريات الدوري السعودي عبر عدد من المواقع والتطبيقات، حيث تقوم عدد من الفرق بإتاحة شراء التذاكر الخاصة بها عبر منصة مكاني بينما يتم إتاحة أخرى عبر موقع تذكرتي الرسمي، ويتم الحجز بالطريقة التالية:

الحجز والشراء عبر منصة مكاني

قامت عدد من الفرق بإتاحة التذاكر الخاصة بمبارياتها عبر منصة مكاني مثل مباراة الأهلي والفيصلي والتي تنطلق يوم 13 أغسطس 2021 بالخطوات التالية:

يبدا التسجيل على منصة مكاني الإلكترونية. يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة “شراء التذاكر”. يبدا كتابة بيانات المستخدم كاملة. يتم طرح سعر التذكرة ويتم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

الشراء الإلكتروني عبر موقع تذكرتي

تقوم عدد من الفرق بطرح تذاكر حضور مبارياتها عبر موقع تذكرتي، وقام نادي الفيحاء بطرح التذاكر الخاصة به عبر تلك المنصة، والذي يتم بالخطوات التالية: