نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حصريا” جدول الدوري السعودي واحدث تردد ssc الرياضية السعودية الجديد الناقلة للدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد ssc الرياضية السعودية الجديد 2021 يقدم متعة مشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين وغيره من البطولات الكروية المحلية والعالمية بجودة HD و SD، فقد تم تحديث التردد مؤخرًا كي يتمكن المشاهدين من متابعة البث المباشر للقناة مجانًا بدون تشفير أو تشويش، ومن خلال اتباع خطوات ضبط الرسيفر بي إن سيتمكن الجميع من متابعة المباريات مباشرة ومشاهدة الأستوديوهات التحليلية المذاعة على القناة.

تردد ssc الرياضية السعودية الجديد

يبحث الأشخاص المهتمين بمتابعة كل جديد في عالم كرة القدم السعودية عن تردد SSC الرياضية السعودية التي تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم وكأس الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فقد تم تحديث تردد قنوات SSC مؤخرًا حتى يتسنى للمشاهدين متابعة المباريات الجديدة بدون تشفير، وفيما يلي تردد القناة على نايل سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 12523 27500 6/5 عمودي v

تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة عرب سات

يعد تردد ssc الرياضية السعودية الجديد من الترددات الأكثر بحثًا على الإنترنت حاليًا، حيث تقوم مجموعة القنوات السعودية الرياضية ببث مباريات الدوري السعودي 2021 الذي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري، كما تذيع القناة أكبر الأستوديوهات التحليلية للمباريات المقامة داخل المملكة العربية السعودية، واليوم أصبحت SSC من أشهر قنوات الرياضة في الوطن العربي، ولمتابعة برامج ومباريات القنوات على قمر عرب سات اضبط التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب عرب سات 11747 27500 6/5 عمودي v

تردد قنوات السعودية الرياضية hd 2021

يستطيع متابعو القنوات الرياضية السعودية SSC مشاهدة البرامج الجديدة والمباريات الحصرية مجانًا بجودة HD أو SD على تردد ssc الرياضية السعودية الجديد على الأقمار التالية مجانًا بدون تشفير:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الجودة عرب سات 12149 27500 5/6 أفقي H HD بدر 4 11938 27500 5/6 أفقي H HD بدر 7 11230 27500 5/6 أفقي H HD نايل سات 12284 27500 5/6 عمودي V HD

برامج تشاهدها على تردد قنوات الدوري السعودي

تهتم مجموعة القنوات السعودية الرياضية ببث أقوى محتوى رياضي في المملكة العربية السعودية من خلال إذاعة عدد كبير من البرامج الرياضية طوال اليوم، فقد حصلت قنوات SSC على حقوق بث المباريات المحلية والعالمية الحصرية على شاشة قنوات السعودية الرياضية، ومن خلال ضبط تردد ssc الرياضية السعودية الجديد يمكن مشاهدة البرامج الحصرية التالية:

كأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري السعودي للمحترفين.

البطولة العربية للأندية.

كأس السوبر السعودي.

كأس ملك إسبانيا.

بطولات الفئات السنية السعودية.

كأس السوبر الإيطالي والإسباني.

سباقات الخيل في المملكة.

الدوري السعودي الدرجة الأولى.

البطولات التي تنقلها قنوات SSc

تنقل مجموعة القنوات الرياضية السعودية على تردد ssc الرياضية السعودية الجديد البطولات التالية التي يمكن مشاهدتها بجودة SD من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد : VIP

كأس الاتحاد الأسيوي.

دوري أبطال أسيا.

الدوري السعودي.

كأس السوبر الإسباني.

كأس أسيا 2023 بالصين.

كأس السوبر الإيطالي.

التصفيات الأسيوية في قطر 2022.

كيف أضيف قنوات SSC بعد ظبط تردد القنوات الرياضية السعودية الجديدة على رسيفر بي ان

يستطيع مشاهدو قنوات الرياضة السعودية ضبط تردد ssc الرياضية السعودية الجديد من خلال اتباع الطريقة التالية لمشاهدة أحدث مباريات الدوري السعودي للمحترفين على رسيفر بي إن:

الضغط على زر “bein” عن طريق جهاز التحكم عن بعد.

الانتقال إلى إعدادات الجهاز، ثم الضغط على Installaion.

كتابة كلمة المرور “0000” والضغط على بحث القنوات.

النقر على كافة الباقات، ثم الضغط على User Define وهو خيار التحديد عن طريق المستخدم.

إدخال معلومات القناة شاملة التردد ثم الضغط على “موافقة”.

الضغط على Search كي يبدأ الرسيفر عملية البحث التلقائية عن قنوات SSC.

جدول مباريات الدوري السعودي

تبدأ يوم 11 أغسطس من العام الحالي مباريات الدوري السعودي للمحترفين لعامي 2021- 2022 التي تقام بين الأندية السعودية، على أن تقام المباراة الأولى بين الاتحاد والفيحاء في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ومن المقرر أن تنتهي المباريات في 30 من ديسمبر 2021 لهذا الموسم الكروي، أما عن جدول مباريات الدوري السعودي الذي يمكن متابعة مبارياته من خلال ضبط تردد ssc الرياضية السعودية الجديد فإنه كالتالي:

جولات المباريات المباراة اليوم التاريخ التوقيت الجولة الأولى الفيحاء – الاتحاد الأربعاء 11/8/2021 6:15 م بتوقيت مصر 7:15 م بتوقيت السعودية أبها – الشباب الخميس 12/8/2021 6:15 م بتوقيت مصر 7:15 م بتوقيت السعودية الرائد – الفتح الخميس 12/8/2021 6:20 م بتوقيت مصر 7:20 م بتوقيت السعودية الحزم – التعاون الخميس 12/8/2021 7:55 م بتوقيت مصر 8:55 م بتوقيت السعودية النصر – ضمك الجمعة 13/8/2021 6:05 م بتوقيت مصر 7:05 م بتوقيت السعودية الأهلي – الفيصلي الجمعة 13/8/2021 7:55 م بتوقيت مصر 8:55 م بتوقيت السعودية الاتفاق – الباطن السبت 14/8/2021 5:55 م بتوقيت مصر 6:55 م بتوقيت السعودية الهلال – الطائي السبت 14/8/2021 7:55 م بتوقيت مصر 8:55 م بتوقيت السعودية الجولة الثانية الاتحاد – الرائد الإثنين 16/8/2021 7:50 م بتوقيت مصر 8:50 م بتوقيت السعودية الحزم – الأهلي الخميس 19/8/2021 6:10 م بتوقيت مصر 7:10 م بتوقيت السعودية الفيصلي – النصر الخميس 19/8/2021 7:20 م بتوقيت مصر 8:20 م بتوقيت السعودية الباطن – أبها الجمعة 20/8/2021 6:05 م بتوقيت مصر 7:05 م بتوقيت السعودية ضمك – الطائي الجمعة 20/8/2021 6:10 م بتوقيت مصر 7:10 م بتوقيت السعودية التعاون – الهلال الجمعة 20/8/2021 7:50 م بتوقيت مصر 8:50 م بتوقيت السعودية الفتح – الفيحاء السبت 21/8/2021 5:50 م بتوقيت مصر 6:50 م بتوقيت السعودية الشباب – الاتفاق السبت 21/8/2021 7:50 م بتوقيت مصر 8:50 م بتوقيت السعودية الجولة الثالثة الرائد – الحزم الأربعاء 25/8/2021 6:05 م بتوقيت مصر 7:05 م بتوقيت السعودية الأهلي – ضمك الأربعاء 25/8/2021 7:45 م بتوقيت مصر 8:45 م بتوقيت السعودية الفتح – الشباب الخميس 26/8/2021 5:45 م بتوقيت مصر 6:45 م بتوقيت السعودية أبها – الاتفاق الخميس 26/8/2021 6:05 م بتوقيت مصر 7:05 م بتوقيت السعودية النصر – التعاون الخميس 26/8/2021 7:45 م بتوقيت مصر 8:45 م بتوقيت السعودية الفيصلي – الاتحاد الجمعة 27/8/2021 6:00 م بتوقيت مصر 7:00 م بتوقيت السعودية الطائي – الفيحاء الجمعة 27/8/2021 6:15 م بتوقيت مصر 7:15 م بتوقيت السعودية الهلال – الباطن الجمعة 27/8/2021 7:45 م بتوقيت مصر 8:45 م بتوقيت السعودية

الخاتمة

متعة كبيرة بانتظار عشاق الساحرة المستديرة عند ضبط تردد ssc الرياضية السعودية الجديد على ريسيفر بي إن، فقد تم تحديث التردد في الآونة الأخيرة كي يتمكن متابعو القنوات الرياضية من مشاهدة المباريات الحصرية على شاشة القنوات الرياضية السعودية مجانًا، كما توفر شبكة القنوات السعودية MBC فرصة الاشتراك في باقة VIP على شاهد من أجل متابعة جديد الدوري السعودي لحظة بلحظة.