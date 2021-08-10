نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي القادمة 14\08\2021 والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي، حيث يترقب عشاق الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، انطلاق البطولة يوم السبت القادم الموافق 14\08\2021، ويستهل ليفربول مشواره في الدوري تحت قيادة مدربه يورجن كلوب ونجم هجومه محمد صلاح ضد نوريتش سيتي يوم السبت القادم، حيث يفتح استاد كارو رود أبوابه لاستضافة المباراة، يسعى ليفربول نحو الفوز وتحقيق انطلاقه قوية في بداية الدوري، وإرسال رسالة قوية لباقي فرق المجموعة أن الريدز جاء لحصد لقب البريميرليج، وسوف يقود هجوم ليفربول في هذا اللقاء نجم ليفربول الكبير وفخر العرب “محمد صلاح” أو مو صلاح، كما اعتادت جماهير الريدز أن تناديه.

في المقابل يسعى نوريتش سيتي لبداية قوية، وتحقيق مفاجئة في أولى مبارياته له في الدوري بالفوز على العملاق ليفربول، كما يسعى لاستغلال عامل الملعب لصالحه، حيث تقام المباراة على ملعب كارو رود ملعب نوريتش سيتي، عاد من جديد الدوري الإنجليزي وعادت معه الإثارة والمتعة والقوة، عاد الدوري الإنجليزي وعادت معه الندية والشراسة الكروية والكرة الجميلة الحديثة والمتطورة، لذلك يترقب الملايين في مختلف دول العالم عودة “البريميرليج” حتى يستمتعوا بمبارياته القوية.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

تنطلق صافرة بداية المباراة السبت القادم الموافق 14\08\2021، ومن المقرر أن تبدأ المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:30:- الرابعة والنصف بتوقيت “غرينتش”.

17:30:- الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

19:30:- السابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين والأردن والكويت واليمن والعراق وسوريا والبحرين وقطر.

20:30:- الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

محمد صلاح وحلم التتويج بالدوري للمرة الثانية

مو صلاح معشوق جماهير الريدز، يحظى بشعبية طاغية وبحب شديد من قبل الجماهير المحبة للريدز، لما قدمه اللاعب من مستويات عالية وأداء رائع مع الفريق، وحقق مع الفريق العديد من البطولات الغائبة عن النادي من سنين، فقد حصل مع النادي على الدوري بعد غياب دام أكثر من 30 سنة، وتوج بدوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل، كما توج مع الفريق بالسوبر الأوروبي، وحصل على هداف الفريق والدوري الإنجليزي عامين متتاليين، وكان قريب جداً من تحقيق هداف البطولة للمرة الثالثة على التوالي لكن هدف واحد منعه من ذلك.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports Connect، وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي، بشكل حصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

بطاقة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي